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Tisza-kormány: Magyar Péter üzent a nyugdíjasoknak, indulnak a vagyonosodási vizsgálatok
Gazdaság

Tisza-kormány: Magyar Péter üzent a nyugdíjasoknak, indulnak a vagyonosodási vizsgálatok

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Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy újra jöhetnek a vagyonosodási vizsgálatok, amelyek a politikai elit mellett az államigazgatás több szereplőjére is kiterjednének. Döntött az ügyészség Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonközelő korábbi elnökének, és Jellinek Dániel üzletember letartóztatásáról. Korábban öt területi kamarai elnök lemondásra szólította fel Nagy Eleket, az MKIK elnökét, miután a kormány bejelentette az ötezer forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltörlését, a kamarai rendszer átvilágítását és kamarai biztos kijelölését. A Külügyminisztérium korábbi működésének átvilágításakor mintegy 1400 diplomata-útlevelet vizsgálnak, ennek kapcsán Dzsudzsák Balázs 2019-es útlevélkérelmét is felidézték. Október elejére minden akadály elhárulhat az Erasmus-program újraindítása elől, így már az őszi félévben kiutazhatnak magyar egyetemisták külföldi egyetemekre. Nyilvánosságra hozzák a 2006-os őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit, amelyekből megismerhetővé válik, miről tárgyalt a kabinet az őszödi beszéd kiszivárgása utáni hetekben. A parlament nemzetbiztonsági bizottsága vizsgálatot indított Szijjártó Péter BYD-nél betöltött új pozíciója miatt, és meghallgatná a volt minisztert.
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Volán-ügy: egy gyanúsított szabadlábon védekezhet

A Budai Központi Kerületi Bíróság szabadlábra helyezte a Volánbusz-korrupciós ügy harmadik gyanúsítottját, miután elutasította az ügyészség letartóztatási indítványát – írja az MTI. Jellinek Dánielt, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetőjét ugyanakkor egy hónapra letartóztatták, bár a végzések nem jogerősek. Az ügy a Volán-társaságokhoz kapcsolódó, mintegy tíz évvel ezelőtti ügyletekre vezethető vissza.

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Volán-ügy: egy gyanúsított szabadlábon védekezhet
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Letelepedési kötvények: jelentős veszteséget okozó hűtlen kezelés miatt indul eljárás

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a letelepedési államkötvények ügyében a Transparency International feljelentése alapján nyomozást indított különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúját miatt. A 2013 és 2017 között működő programban mintegy 590 milliárd forint folyt be az államkasszába, ám a szervezet számításai szerint a konstrukció legalább 21 milliárd forintos veszteséget okozott a költségvetésnek a hagyományos finanszírozáshoz képest. A feljelentés szerint a parlamenti gazdasági bizottság nem vizsgálta a közvetítő cégek tényleges tulajdonosi hátterét, holott a többségüket offshore helyszíneken jegyezték be.

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Letelepedési kötvények: jelentős veszteséget okozó hűtlen kezelés miatt indul eljárás
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Újabb kórházi adósságrendezést ígért Hegedűs Zsolt, az összeg még nem ismert

Újabb kórházi adósságrendezést ígért Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter, miután a Magyar Kórházszövetség siófoki kongresszusán az egyik intézményvezető arra figyelmeztetett: további pénz nélkül veszélybe kerülhet az ellátás. A konszolidáció összegét egyelőre nem közölte, arról a pénzügyminiszterrel kötött megállapodás után tesznek bejelentést.

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Újabb kórházi adósságrendezést ígért Hegedűs Zsolt, az összeg még nem ismert
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Meglépi a kormány: nagy átrendezés készül az élelmiszerbiztonságban

Jelentősen átalakulhat az élelmiszerlánc-felügyelet és több agrárhatósági terület irányítása: a társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet-tervezet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerepét erősítené meg, miközben több, jelenleg járási szinten működő feladatot a megyei kormányhivatalokhoz integrálnának. A változások nagy része már november 1-jétől lépne életbe, ha a parlament megszavazza a javaslatot.

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Meglépi a kormány: nagy átrendezés készül az élelmiszerbiztonságban
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Magyar Péter: a 2027-es költségvetésben lesz döntés a nyugdíjasok plusz támogatásáról

A kormány húsz évre visszamenőleg is lehetővé tenné a magas politikai tisztséget betöltők vagyonosodásának vizsgálatát, a nyugdíjasoknak ígért SZÉP-kártyáról pedig a 2027-es költségvetésben születik döntés – mondta Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormányfő beszélt az uniós pénzek érkezéséről, a közszféra tervezett béremeléseiről és a költségvetés helyzetéről is.

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Magyar Péter: a 2027-es költségvetésben lesz döntés a nyugdíjasok plusz támogatásáról
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Megtartotta alakuló ülését csütörtökön a Független Közmédia Testület

Megtartotta alakuló ülését csütörtökön Budapesten a Független Közmédia Testület. Erről a testület tájékoztatta közleményben az MTI-t.

A szeptember elején létrejött új testület feladata a közszolgálati média működésének felügyelete, valamint a közmédia függetlenségének védelme és a közmédia gazdasági társaságai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása. Az Országgyűlés szeptember 8-án hat tagot választott meg, és arról is döntött, hogy Bayer Judit lesz a testület elnöke.

A megválasztott tagok Bayer Judit mellett Bálint Viktor, Hargitai Miklós, Kollár Árpád, Sükösd Miklós és Szabó György.

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Karácsony Gergely bejelentette: közös terv készül az önkormányzati rendszer átalakítására

Nyolc önkormányzati szövetség közösen dolgozik az önkormányzati rendszer átalakítását célzó javaslatcsomagon, amelyet szeptember 29-én, Gödöllőn mutatnak be nyilvánosan – derül ki a Karácsony Gergely Facebook-oldalán közzétett videóból. A kezdeményezés célja a helyi lakosság érdekeit képviselő, szolgáltató önkormányzatok megerősítése; a konkrét intézkedéseket egyelőre nem ismertették.

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Karácsony Gergely bejelentette: közös terv készül az önkormányzati rendszer átalakítására
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Tanács Zoltán gyökeres állami és kormányzati változásokat jelentett be

Akár már néhány hónapon belül új működési modell válthatja fel a HUN-REN jelenlegi rendszerét, miközben a kormány négy év alatt a GDP 2 százaléka fölé, hosszabb távon pedig 3 százalék környékére emelné a magyar kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordításokat – mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. A tárcavezető szerint az átalakítás mellett az Élvonal programot is folytatnák, átszabnák az állami informatikai beszerzéseket, és a startupok támogatásában a vissza nem térítendő pénzek helyett nagyobb szerepet kapna a magántőkével közös finanszírozás. A DÁP-nál is új fejlesztések jönnek. Miközben még fél tucat ügyben jöhetnek feljelentések a minisztériumából.

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Tanács Zoltán gyökeres állami és kormányzati változásokat jelentett be
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Előkerült Dzsudzsák Balázs „Tesóka” levele Szijjártó Péternek

Íme a rövidke baráti levél, amit Dzsudzsák Balázs írt Szijjártó Péter hivatalos kormányzati címére, hogy diplomata-útlevelet járjon ki magának – ezzel a mondattal tette ki Velkey György államtitkár a nevezett levelet.

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Kapitány István megüzente, milyen befektetőket vár Magyarországra

„A kézfogás még nem üzlet!” – ezzel az üzenettel számolt be Kapitány István az éves Külgazdasági Értekezletről. A miniszter közlése szerint az augusztus 27-i misszióvezetői találkozón már ismertette a nagykövetekkel a külgazdasági prioritásokat, most pedig az ezeket a gyakorlatban képviselő külgazdasági attasékkal egyeztetett.

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Kapitány István megüzente, milyen befektetőket vár Magyarországra
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Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé

Engedélyezési szakaszba lépett a Zuglót és Angyalföldet összekötő Szegedi úti felüljáró projektje. A szerda este bemutatott tervek szerint a 2028-ban induló beruházás révén átszállás nélkül közlekedhet majd a 3-as villamos Újpalotától a Göncz Árpád városközpontig. Bár a fejlesztés miatt 170 fát kivágnak és több tucat parkolóhely megszűnik, a beruházás tehermentesíti a környéket, és kulcsfontosságú eleme lesz a Rákosrendező helyén épülő új, fővárosi tulajdonú városnegyednek - írta meg a Népszava.

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Feszült hangulatban mutatták be a magyar főváros új gigaberuházását – Vitézy Dávid is beállt a projekt mögé
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A Legfőbb Ügyészség visszautasítja a KNYF korábbi vezetőjének vádjait

A Legfőbb Ügyészség határozottan visszautasítja Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) egykori vezetőjének vádjait, miszerint a hatóság politikailag érzékeny nyomozásokat befolyásolt volna. Az ügyészség álláspontja szerint a volt főügyész állításai valótlanok, a sajtónak kiszivárogtatott lemondó nyilatkozata pedig csupán válaszlépés egy ellene indított, szeptember eleji fegyelmi eljárásra - számolt be a Telex.

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A Legfőbb Ügyészség visszautasítja a KNYF korábbi vezetőjének vádjait
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Létszámstop, kötelezettségvállalási stop, fizetési halasztás: vészfékezésbe kezdett a főváros, hogy októberben még tudjon bért fizetni

Gyakorlatilag minden befagyasztható kiadást leállított Budapest annak érdekében, hogy működőképes maradjon: kötelezettségvállalási, létszám- és beruházási stopot vezettek be, a BKV-nál pedig már egyes kifizetések halasztására is szükség volt. Kiss Ambrus főigazgató szerint ezekkel az intézkedésekkel szeptember végéig még fenntartható a főváros működése, október elején a béreket is ki tudják fizetni, utána azonban már csak az segíthet, ha a kormánnyal sikerül megállapodni. A háttérbeszélgetésen emellett Budapest közbiztonsági helyzetének értékeléséről, az ezzel kapcsolatban tett intézkedésekről is szó volt.

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Létszámstop, kötelezettségvállalási stop, fizetési halasztás: vészfékezésbe kezdett a főváros, hogy októberben még tudjon bért fizetni
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Budapesti olimpia: erős kijelentést tett Karácsony Gergely

Karácsony Gergely főpolgármester és Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke szerint történelmi esély mutatkozik arra, hogy Budapest rendezze meg a 2036-os nyári olimpiai játékokat. A megújult nemzetközi kiválasztási szabályok, az új kormányzati környezet és a tervezett társadalmi párbeszéd egyaránt elősegíthetik, hogy a főváros a saját fejlesztési igényeihez igazítva, új stadionok építése nélkül adhasson otthont az eseménynek - számolt be a 24.hu.

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Budapesti olimpia: erős kijelentést tett Karácsony Gergely
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Újabb több százezer magyart érintő díj eltörlését követelik

Az agrárkamarai díjfizetés eltörlését és az agrárkamarai tagság önkéntessé tételét követeli a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A MOSZ azt követően állt elő a javaslattal, hogy a kormány megszünteti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára fizetendő évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást. A szervezet szerint az agráriumban több mint 400 ezer érintett fizet kötelező kamarai díjat, ami sok esetben az 5000 forint többszöröse.

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Újabb több százezer magyart érintő díj eltörlését követelik
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Feljelentést a Miniszterelnökség költségvetési csalás, hűtlen kezelés gyanúja miatt

A Miniszterelnökség ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a Nemzeti Nyomozó Irodánál a Mesterséges Intelligencia Kutató Központ Nonprofit Kft.-nek (MIKK) nyújtott 300 millió forintos állami támogatás ügyében. A tárca szerint a Bethlen Gábor Alapkezelőtől kapott pénz felhasználásával és az ahhoz kapcsolódó közbeszerzéssel összefüggésben költségvetési csalás, hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúja merült fel. A 2024 decemberében bejegyzett társaság korábban azért került a nyilvánosság elé, mert a bejegyzett címén nem találtak működő kutatóintézetet, a vállalt kutatási program eredményei pedig sokáig alig voltak hozzáférhetők. A MIKK összesen két, egyenként 300 millió forintos állami támogatáshoz jutott, a másodikat 2026 februárjában hagyta jóvá Gulyás Gergely akkori Miniszterelnökséget vezető miniszter.

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Hamarosan fontos bejelentéseket tesz a kormány

Kormányzati sajtótájékoztatót tartanak pénteken 10 órakor, amelyen részt vesz Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

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Hamarosan fontos bejelentéseket tesz a kormány
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Magyar Péter bejelentette, vagyonosodási vizsgálatra számíthat a politikai elit

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy a kormány haladéktalanul az Országgyűlés elé terjeszti a politikusok vagyonosodási vizsgálatáról szóló törvényjavaslatot. Az új rendszerben a NAV ellenőrizhetné a képviselők, miniszterek és államtitkárok vagyonát, akár húsz évre visszamenőleg, a hozzátartozók vagyonára is kiterjedően. A vizsgálat azokra is vonatkozna, akiknek az elmúlt öt évben szűnt meg a megbízatásuk, a leköszönő tisztségviselők esetében pedig automatikusan elindulna az ellenőrzés. Bűncselekmény gyanúja esetén az ügy a nyomozóhatósághoz kerülhetne, az ötmillió forintot meghaladó jogerős adóhiány esetén pedig az érintett neve nyilvánosan megjelenne a NAV listáján.

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Magyar Péter bejelentette, vagyonosodási vizsgálatra számíthat a politikai elit
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Fordulat a Volán-ügyben: letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet

Letartóztatta a bíróság Jellinek Dániel milliárdos üzletembert és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját a 24.hu értesülése szerint. A két üzletembert kedden állították elő, majd őrizetbe vették őket. A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetéssel és más korrupciós bűncselekményekkel gyanúsítja őket a Volánbuszhoz kapcsolódó ügyben.

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Fordulat a Volán-ügyben: letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet
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Vaskos aktákat adott Varga Mihály a kormánynak Matolcsy György jegybanki vezétéséről

Mintegy 30 ezer oldalnyi dokumentumot állított össze és adott át határidőre a Magyar Nemzeti Bank a jegybank korábbi működését vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottságnak – közölte Varga Mihály, az MNB elnöke. A jegybank vezetése korábban egy másik vizsgálóbizottság számára is jelentős mennyiségű adatot továbbított.

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Vaskos aktákat adott Varga Mihály a kormánynak Matolcsy György jegybanki vezétéséről
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Hivatalos figyelmeztetést kaptak a magyar orvosok: még a privát közösségi oldalaikon is figyelniük kell, mit írnak le

Közös etikai állásfoglalást adott ki az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Orvosi Kamara az orvosok közösségimédia-használatának és nyilvános online kommunikációjának szabályozásáról. Az irányelvek értelmében a gyógyítóknak szakmai és magánjellegű online megnyilvánulásaik során egyaránt meg kell őrizniük a kulturált és méltóságteljes hangnemet – derült ki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-bejegyzéséből.

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Hivatalos figyelmeztetést kaptak a magyar orvosok: még a privát közösségi oldalaikon is figyelniük kell, mit írnak le
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Dublinban találkozik az EBRD elnökével a magyar pénzügyminiszter

Krmán András pénzügyminiszter Dublinban találkozik az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökével, akivel Magyarország országstratégiáját és az újabb együttműködési lehetőségeket tekintik át – írta a Facebookon.

Az informális ECOFIN-találkozón az uniós pénzügyminiszterek az európai bankszektor versenyképességéről, a globális innovációk pénzügyi rendszerekre gyakorolt hatásáról és a mesterséges intelligenciáról is egyeztetnek.

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Velkey György: nagyjából 1400 diplomata-útlevelet vizsgálnak

Nagyjából 1400 diplomata-útlevelet vizsgálnak a Külügyminisztérium korábbi működésének átvilágítása során - mondta a külügyi tárca parlamenti államtitkára a Telexen megjelent interjújában csütörtökön.

Velkey György újabb részleteket ismertetett a Külügyminisztérium korábbi működésének átvilágításáról: vizsgálják Szijjártó Péter volt miniszter magánrepülő-használatát, a diplomata-útlevelek kiadását, valamint Orbán Gáspár, Orbán Viktor volt kormányfő fia korábbi külügyi szerepét is.

A diplomata-útlevelek használatának vizsgálata során elsősorban nem az a kérdés, hogy kik kaptak ilyen okmányt, hanem az, milyen indoklással és milyen eljárásban jutottak hozzá.

A politikus példaként Dzsudzsák Balázs labdarúgó esetét említette, aki 2019-ben közvetlenül Szijjártó Péterhez fordult diplomata-útlevélért, és a levelet úgy írta alá, hogy "Dzsudzsák Balázs Tesóka".

Az államtitkár szerint a volt külgazdasági és külügyminiszter továbbította a kérelmet, és már másnap megkezdték az útlevél ügyintézését. Velkey György elmondta: Szijjártó Péter február 19-én Orbán Viktor volt miniszterelnökkel együtt a honvédség gépével utazott Washingtonba, majd másnap egy magángéppel tért haza.0

A gép bérlése 75 millió forintba került, és Szijjártó Péter azért utazott haza, hogy Mátészalka környékén kampányrendezvényeken vegyen részt.

"Ez le van írva a papírokban" - mondta az államtitkár, jelezve, hogy 2022 és 2026 között csaknem 5 milliárd forintot költöttek Szijjártó Péter utazásaihoz kapcsolódóan magángépek bérlésére.

Közölte, találtak olyan dokumentumot is, amely szerint Orbán Gáspár "mindenféle felhatalmazás nélkül úgy fogadott és kísért külföldi delegációkat, mintha csak a kormányzat nevében járna el", és a dokumentumok szerint mindez a Külügyminisztérium tudtával történt - mondta Velkey György.

A politikus szerint az átvilágítás kiterjed az Oroszországgal fenntartott kapcsolatokra, a BYD-nak nyújtott állami támogatásokra és a Hungary Helps Ügynökség működésére is.

A vizsgálatok nagyságrendjét érzékeltetve azt mondta, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggő beszerzések esetében több mint 130 ezer dokumentumot néztek át, mielőtt feljelentést tettek. Az államtitkár az interjúban úgy foglalta össze a tapasztalatait: "bárhová nyúlunk, minden ragad a mocsoktól. Bármilyen ügyet kezdünk el kapirgálni, kiderül, hogy itt valami nem oké".

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Áll a bál a kamaránál: súlyos vádakat fogalmaztak meg

Öt területi kamarai elnök nyílt levélben szólította fel lemondásra Nagy Eleket (képünkön), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökét, súlyos aggályokra hivatkozva a szervezet gazdálkodásával, vagyonkezelésével és centralizált irányításával kapcsolatban. A lépés azt követően történt, hogy a kormány bejelentette a kötelező ötezer forintos kamarai hozzájárulás eltörlését, valamint a teljes kamarai rendszer átvilágítását és kamarai biztos kijelölését. A területi vezetők szerint elfogadhatatlan az egyszemélyes döntéshozatali gyakorlat, és súlyos bizalomvesztés alakult ki az MKIK-val szemben. A nyílt levelet a Vas, Békés, Hajdú-Bihar, Pest megyei és érdi, valamint a soproni kamarai elnökök írták alá.

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Áll a bál a kamaránál: súlyos vádakat fogalmaztak meg
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Személycserék a Budapest Airportnál: új elnök és két új tag érkezik

Új elnök és két új tag érkezik a Budapest Airport igazgatóságába – közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A testület elnöki feladatait a jövőben Nagy Levente, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium főtanácsadója látja el, az igazgatóság tagja lesz Sirály Katalin, a tárca közigazgatási államtitkára, valamint Somogyi-Tóth Gábor, a Légiközlekedési Kulturális Központ korábbi ügyvezetője.

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Személycserék a Budapest Airportnál: új elnök és két új tag érkezik
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Egyszerű Facebook-tájékoztatásnak indult, de váratlan kommentcunamit váltott ki a miniszter bejelentése

A szerdai nap legfontosabb hazai fejleménye volt, hogy a kormány döntése értelmében megszűnik a vállalkozók által kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulás. Mindezt több miniszter is megosztotta a saját Facebook-oldalán, ám Hegedűs Zsolt bejegyzése igazi kommentcunamit indított el. Számos egészségügyi szakdolgozó azt kérdezi, miért kell továbbra is évente mintegy 25 ezer forintot fizetnie a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának. Bár a két kötelezettség jogilag és az érintettek körét tekintve is különbözik, a reakciók jól mutatják a kötelező szakdolgozói kamarai tagság körül felgyülemlett elégedetlenséget.

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Egyszerű Facebook-tájékoztatásnak indult, de váratlan kommentcunamit váltott ki a miniszter bejelentése
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Hónapok óta készül a külügyi tárca az ENSZ magas szintű hetére

Orbán Anita külügyminiszter, miniszterelnök-helyettes jövő héten New Yorkban vesz részt az ENSZ magas szintű hetén, ahol több kétoldalú találkozón és egyéb diplomáciai programon vesz részt – írta a Facebookon.

A program előkészítése hónapok óta tart, a tárgyalásokhoz háttéranyagok készülnek, miközben az időpontok és a találkozók köre folyamatosan változik.

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Zöld utat kaptak a magyar egyetemisták: már ősztől indulhat a roham a külföldi helyekért

Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára, Katz Sándor bejelentette, hogy október elejére minden akadály elhárul az Erasmus-program újraindítása elől, így már az őszi félévben kiutazhatnak magyar egyetemisták külföldi egyetemekre. A program teljes felfutása a tavaszi félévre várható. Az uniós források felszabadításához szükség volt a kuratóriumok újraválasztására és a szervezeti szabályzatok átalakítására, amelyeket augusztus 31-ig elvégeztek. Az államtitkár szerint a korábbi kekva-rendszer legnagyobb érdeme az intézmények rugalmas finanszírozása volt, amelyet valamilyen formában érdemes megtartani.

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Zöld utat kaptak a magyar egyetemisták: már ősztől indulhat a roham a külföldi helyekért
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Bárki elolvashatja, miről tárgyalt a Gyurcsány-kormány 2006-ban

Nyilvánosságra hozzák a 2006-os őszi kormányülések eddig titkosított jegyzőkönyveit, így bárki számára megismerhetővé válik, miről tárgyalt a kabinet az őszödi beszéd kiszivárgását követő hetekben – derült ki a Magyarország Kormánya által közzétett Facebook-bejegyzésből.

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Bárki elolvashatja, miről tárgyalt a Gyurcsány-kormány 2006-ban
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Évek óta tartó gyakorlatnak vet véget a kormány

A kormány alapjaiban alakítja át a költségvetési tervezés és elfogadás folyamatát, így a jövőben szakítanak a tavaszi elfogadás gyakorlatával, megszüntetik a büdzsé rendeleti úton történő módosítását, a 2026-os költségvetést pedig egy átfogó átvilágítás eredményeire alapozva módosítják. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be Facebook-videójában.

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Évek óta tartó gyakorlatnak vet véget a kormány
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Tisza-kormány: eltörlik a kamarai hozzájárulást, vizsgálat indul Szijjártó Péter ügyében

Mintegy 900 ezer mikrovállalkozás mentesülhet az évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás megfizetése alól. A kormány átvilágítja a gazdasági kamarák rendszerét, az átmeneti időszakra pedig kamarai biztost nevez ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére. Az MKIK tudomásul vette a bejelentést, és a jogszabály-módosítások részleteire vár, ezek ismeretében alakítaná át a vállalkozói közösség érdekében végzett tevékenységét.

Szigorítják a várandóssági szifiliszszűrést

Új országos eljárásrendet vezettek be a veleszületett szifilisz megelőzésére. Kötelezővé válik a várandósság alatti ismételt szűrés, a fertőzéssel diagnosztizált kismamák és partnereik kezelésére pedig az eddiginél rövidebb határidők vonatkoznak.

Vizsgálják Szijjártó Péter új pozícióját

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága vizsgálatot indított Szijjártó Péter BYD-nél betöltött új pozíciója miatt. A testület megkaphatja a volt miniszter elérhetőségeit annak érdekében, hogy meghallgathassa, ugyanakkor abban az esetben sem szabhat ki érdemi szankciót, ha Szijjártó megtagadja az együttműködést.

Nyilvánosságot kér az autópálya-üzemeltető

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint nem találkozott Mészáros Lőrinccel, és a jövőben sem kíván találkozni vele, miközben a minisztérium felülvizsgálja a Mészáros-csoporthoz köthető szerződéseket. A kormány ki akar szállni az M6-os koncessziójából, a közbeszerzésekben valódi versenyt szeretne, a rozsdaövezetek beépítésével pedig több tízezer család számára teremtene lakhatási lehetőséget.

Az MKIF kezdeményezte, hogy hozzák nyilvánosságra az M6-os autópálya jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi ajánlatot, műszaki adatot és paramétert. A társaság szerint ezek szükségesek a szakmai összehasonlításhoz, mivel nem ismeri az üzemeltetési döntés ténybeli és jogi alapjait.

Átalakult a MÁV-csoport vezetése

Új igazgatóság és felügyelőbizottság alakult a MÁV-csoportnál a korábbi személyi döntéseket követően. Az igazgatóság elnöke Tóth-Maros Dániel, a közlekedési minisztérium közösségi közlekedésért és vasúti stratégiáért felelős helyettes államtitkára lett.

Nagyobb önállóságot kapnának a kórházak

Kisebb bürokráciát és nagyobb intézményi önállóságot ígér a kórházaknak az Országos Kórházi Főigazgatóság új vezetése. A Magyar Kórházszövetség siófoki kongresszusán az OKFŐ képviselői az eddigi szigorú központosítás enyhítését jelentették be, emellett ismertették a 2028 utáni uniós források megszerzésének feltételeit, a meddőségi ellátás aktuális adatait és az adatvezérelt egészségügyre való átállás feladatait.

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