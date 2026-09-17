Tovább folytatódik az AI körüli vita, most a versenyjog került fókuszba

Az amerikai igazságügyi minisztérium trösztellenes ügyekért felelős vezetője szerint nem tűnik versenykorlátozónak, ha a mesterségesintelligencia-cégek biztonsági kérdésekben egyeztetnek egymással, ez pedig megnyithatja az utat a fejlesztők közötti együttműködés előtt.

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Stanley Woodward, az igazságügyi tárca trösztellenes részlegének vezetője csütörtökön a New York-i Fordham Egyetemen tartott előadásában közölte, hogy a minisztérium felülvizsgálja a kiberbiztonsági együttműködésre vonatkozó meglévő iránymutatásokat, és fontolgatja azok frissítését.

Nem tűnik számomra versenykorlátozónak a kiberbiztonság vagy általában a biztonság terén történő koordináció

– fogalmazott.

Woodward hozzátette, hogy a trösztellenes részleg nyitott a cégekkel való egyeztetésre, ugyanakkor megjegyezte, hogy az élvonalbeli mesterségesintelligencia-laborok eddig nem kértek megbeszélést a versenyjogi aggályaik kapcsán.

A nyilatkozat annak fényében különösen időszerű, hogy az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei a múlt héten nyilvánosan szólított fel arra, hogy a versenyhatóságok tegyék lehetővé a rivális cégek számára a fejlesztési tempó biztonsági okokból történő összehangolt lassítását.

A mesterséges intelligencia veszélyeivel kapcsolatos közvélemény egyre nyugtalanabb, miután az Anthropic egyik kutatója, Jacob Coxon a múlt héten bejelentette lemondását, többek között arra hivatkozva, hogy "az MI-t fejlesztő emberek őszintén hiszik, hogy a technológia az évtized végére mindannyiunkat megölhet".

Forrás: Reuters

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