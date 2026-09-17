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Újabb fordulat az azbesztügyben, az azbesztmentesítés azonnal leállítását követelik
Gazdaság

Újabb fordulat az azbesztügyben, az azbesztmentesítés azonnal leállítását követelik

MTI
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A szombathelyi Oladi-platón zajló azbesztmentesítés azonnali felfüggesztését kéri a Greenpeace, miután a szervezethez érkezett lakossági bejelentések szerint a munkások megfelelő védőfelszerelés nélkül dolgozhatnak, és a veszélyes hulladék kezelésével is problémák lehetnek. A Vas Vármegyei Kormányhivatal azonnali helyszíni vizsgálatot ígért. Az ügy hónapok óta húzódik, a Nyugat-Magyarországon felhasznált azbeszttartalmú kőzúzalék miatt korábban már magyar-osztrák kormányközi egyeztetés is indult.

A szombathelyi Oladi-platón zajló azbesztmentesítési munkák felfüggesztését kéri a Greenpeace.

A környezetvédelmi szervezet fényképekkel alátámasztott lakossági bejelentést kapott arról, hogy a területen dolgozók megfelelő védőfelszerelés nélkül érintkezhetnek az azbeszttartalmú anyaggal, és a munkálatok alatt végzett levegőtisztasági mérésekről sincs információ.

A Greenpeace szerint a veszélyes hulladék kezelése is problémás.

Az új burkolat keskenyebb a szennyezett útfelületnél, ezért annak egy része továbbra is szabadon marad.

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A szervezet azt is kifogásolja, hogy az azbeszttartalmú kőzúzalékot felmarják, majd az út közepére helyezik. A feltárások alapján a szennyezett réteg 10-30 centiméter vastag lehet.

A környezetvédők szerint az eddigi munkák alapján az azbesztes kőzúzalék mennyisége kisebb lehet a korábban becsültnél, ezért annak teljes eltávolítása is olcsóbb lehet. A Greenpeace úgy látja, a jelenlegi lefedés csak ideiglenes megoldást jelent, és később jelentősen megdrágíthatja a végleges mentesítést.

A szervezet a Vas Vármegyei Kormányhivatalhoz és több minisztériumhoz is fordult. A kormányhivatal főigazgatója azonnali helyszíni vizsgálatot ígért.

Az azbesztügy tavasszal robbant ki, amikor kiderült, hogy a szombathelyi Oladi-plató több utcájában azbeszttartalmú kőzúzalékot használtak fel. A probléma rövid idő alatt túlnőtt Szombathelyen.

Kőszegen, Lukácsházán, Táplánszentkereszten, Bükön, Sárváron és Szentgotthárdon is találtak szennyezett anyagot.

Kőszegen júliusra már 29 különböző helyen mutatták ki az azbeszttartalmú kőzetet, a helyi beszámolók szerint az ügy az idegenforgalomra is rányomta a bélyegét. Szombathelyen a nyári levegőminőségi vizsgálatok az ideiglenes intézkedések után határérték alatti, de továbbra is kimutatható azbesztjelenlétet mértek.

Az ügynek nemzetközi szála is lett, mivel a Magyarországon felhasznált kőzúzalék Ausztriából érkezett.

Magyar Péter május 21-én Bécsben Christian Stocker osztrák kancellárral tárgyalt a szennyezésről. A magyar miniszterelnök a találkozó után azt közölte, hogy ígéretet kapott az érintett szállítások azonnali leállítására és az ügy kivizsgálására, Magyarország pedig ragaszkodik a szennyező fizet elvéhez. A két ország közös munkacsoport felállításáról is egyeztetett, még aznap pedig a környezetért felelős miniszter bejelentette, hogy azokból az osztrák bányákból, ahonnan a problémás kőzet érkezett, nem szállítanak több ilyen anyagot Magyarországra. A következő feladatként a már leterített kőzet ártalmatlanítását jelölték meg.

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