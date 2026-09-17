Újabb kórházi adósságrendezést ígért Hegedűs Zsolt, az összeg még nem ismert

A Népszava tudósítása szerint
az ágazatnak korábban ígért teljes, évi 500 milliárd forintos többlet először 2027-ben érkezik meg.
Ezt az átvett államháztartási helyzettel és a nemzetközi gazdasági környezettel indokolta, hozzátéve, hogy még idén is érkezik pluszpénz az egészségügybe. Amikor a lap a 2026-os évre és az évente 500 milliárd forintról szóló választási vállalásra kérdezett rá, Hegedűs úgy válaszolt: „azt mondtuk, hogy minden teljes finanszírozási évben.”
A jövő évi keret legnagyobb egyedi tétele a szakdolgozók bérrendezése lenne, de az intézmények működtetésére, az alapellátásra, diagnosztikai fejlesztésekre és a mentőszolgálatra is jutna belőle. A bérrendezés előkészítéséről és a pénzügyi egyeztetések felgyorsulásáról szeptember elején már beszámoltunk.
A tervezett változtatás több mint 123 ezer dolgozót érinthet. A jelenlegi sávos rendszer helyett hat fizetési osztályból és 15 fokozatból álló bértáblát alakítanának ki, amelyben a végzettség és az elismert szolgálati idő határozná meg a besorolást. A miniszter szerint az átalakítás miatt senki nem kereshetne kevesebbet, a béremelés konkrét mértékét azonban egyelőre nem ismertette.
A jövő évi reformtervek bemutatását követően a kórházvezetők kérdései a jelenlegi működés finanszírozására terelték vissza a beszélgetést. Az egyik felszólaló az ellátás biztonságát fenyegető pénzhiányra hívta fel a figyelmet, amire Hegedűs azzal válaszolt: figyelemmel kísérik az intézmények pénzügyi helyzetét, és lesz újabb adósságrendezés.
A konszolidáció meg fog történni
– jelentette ki a miniszter.
A rendezésre fordítható összeget azonban nem nevezte meg. Közlése szerint ezt akkor hozzák nyilvánosságra, amikor megszületik a megállapodás a pénzügyminiszterrel. A kórházak tehát kaptak ígéretet a felhalmozódott tartozások rendezésére, annak pénzügyi kerete egyelőre nem ismert.
Hegedűs szerint
hosszabb távon a rendszeres állami adósságrendezés önmagában nem oldja meg a problémát.
Ha az egészségbiztosító egy kezelésért kevesebbet fizet, mint amennyibe annak elvégzése kerül, a kórházak a konszolidáció után ismét eladósodnak. Ezért 2027-ben több ellátás finanszírozását is megemelnék, köztük a kórházi kezelésekét, a járóbeteg-szakellátásét, valamint a laboratóriumi és egyes speciális beavatkozásokét.
Többletpénzzel rövidítenék a várólistákat. A betegek számára közvetlen változást hozhatna a tervezett várólistaprogram. Elsőként megkeresnék azokat, akik több mint egy éve várnak beavatkozásra, és ellenőriznék, továbbra is szükségük van-e a műtétre. Hegedűs szerint egy egri próba során már ez mintegy 30 százalékkal csökkentette a nyilvántartott várakozók számát. Ez a lista pontosításának eredménye, nem ugyanennyi műtét elvégzését jelenti.
A várólisták rövidítésére vállalt többletműtétekért a kórházak a szokásos finanszírozás 1,3-szeresét kapnák, amennyiben teljesítik az előírt minőségi feltételeket. A többletbevétel 80 százalékát az ellátásban részt vevő csapatnak kellene megkapnia. A cél az, hogy a kiemelt beavatkozásoknál, köztük a csípő- és térdprotézis-műtéteknél 180 nap alá csökkenjen a várakozás.
A miniszter a kórházvezetői posztok újrapályáztatásának tervéről is beszélt. Hangsúlyozta, hogy ez egyelőre javaslat, a változás fokozatos lenne, és a jelenlegi vezetők is folytathatnák munkájukat. Értékelésükben a gazdálkodás mellett az ellátás eredményessége, a betegbiztonság és a betegek visszajelzései is szerepet kapnának.
Volán-ügy: egy gyanúsított szabadlábon védekezhet
Jellinek Dániel és Szivek Norbert egyelőre letartóztatásban maradt.
Letelepedési kötvények: jelentős veszteséget okozó hűtlen kezelés miatt indul eljárás
Közel tíz évvel a sokat bírált program lezárulta után kezdődik a nyomozás.
Aggasztó jövőt vetített előre Putyin: komoly megtorpanás előtt állhat az orosz gazdaság
Nem mondta ki az elnök, hogy nagy a baj, csak ezt jelentik a szavak, amiket használt.
Váratlan halasztás az Egyesült Államokban: az utolsó pillanatban fújtak visszavonulót az új vámok ügyében
Trump megvárja a kézfogást.
Újabb kórházi adósságrendezést ígért Hegedűs Zsolt, az összeg még nem ismert
Jövőre érkezik a teljes 500 milliárdos többlet.
Meglépi a kormány: nagy átrendezés készül az élelmiszerbiztonságban
Ha átmegy a tervezet, egészen új helyzet állhat fel, mi és hogyan kerül a magyarok asztalára.
Magyar Péter: a 2027-es költségvetésben lesz döntés a nyugdíjasok plusz támogatásáról
Az elszámoltatásokról, a költségvetés helyzetéről és az uniós pénzekről is beszélt a kormányfő.
Kiderült, kik építik valójában az orosz fegyvereket: dől a pénz a titokzatos renegát államba
Moszkva egészen alattomos trükkökre kényszerül a háború folytatásához.
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Nem a haláltól féltek, hanem attól, hogy adóssággal hagyom itt a gyerekeimet!
Van egy mondat, amit sok család kimond, amikor életbiztosításról van szó: "még ráérünk ezzel foglalkozni". Aztán van egy másik, amit már csak akkor szoktak, amikor megtörtént a baj: "bár
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Top 10 osztalék részvény - 2026. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, itt a gyors értékelésem.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hónapban 729 cég sze
A lakáspiacon még mindig velünk él a rendszerváltás
Saját lakásban élni nem feltétlenül a jólét jele - Kelet-Közép-Európában sokkal inkább történelmi örökség. Miközben az uniós lakosság közel harmada bérel, Magyarországon csak minden
Követett részvények - 2026. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Kóstold végig Magyarország legjobb borait! (x)
Szeptember 26-án jön a Winelovers 100 Nagykóstoló
Toyota: 35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.