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Újabb több százezer magyart érintő díj eltörlését követelik
Gazdaság

Újabb több százezer magyart érintő díj eltörlését követelik

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Az agrárkamarai díjfizetés eltörlését és az agrárkamarai tagság önkéntessé tételét követeli a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége. A MOSZ azt követően állt elő a javaslattal, hogy a kormány megszünteti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára fizetendő évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulást. A szervezet szerint az agráriumban több mint 400 ezer érintett fizet kötelező kamarai díjat, ami sok esetben az 5000 forint többszöröse.
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Az agrárkamarai díjak eltörlését és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában fennálló kötelező tagság megszüntetését követeli a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége.

A MOSZ a kormány szerdai döntése után állt elő a javaslattal, ami megszünteti a vállalkozások évi 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulását.

A MOSZ üdvözölte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának fizetett hozzájárulás eltörlését. A szervezet szerint egy köztestület fenntartását nem indokolt kötelező befizetésekre építeni, és ugyanezt az elvet kellene alkalmazni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál is.

A szervezet szerint az agrárágazatban több mint 400 ezer érintettnek kell kamarai díjat fizetnie, és ezek a befizetések számos esetben jóval meghaladják az MKIK most eltörölt évi 5000 forintos hozzájárulását.

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A NAK-nál fizetendő összeg ráadásul nem egységes, a tagdíj mértéke az érintett gazdasági teljesítményétől függ, így egyes esetekben az 5000 forintos összeg több százszorosát is elérheti.

A MOSZ szerint ezért a kormány a mostani döntéssel csak a munka egyik részét végezte el. A szervezet azt szeretné, ha a NAK-tagság önkéntessé válna, és ezzel együtt megszűnne a kötelező agrárkamarai díjfizetés is.

A kormány szerdán jelentette be, hogy megszünteti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő évi 5000 forintos kamarai hozzájárulást, ami a kormány közlése szerint mintegy 900 ezer vállalkozást érint. A kötelezettséget eddig a Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek kellett teljesíteniük. A kabinet ezzel párhuzamosan a teljes gazdasági kamarai rendszer átvilágítását is elrendelte, az MKIK élére pedig átmeneti időre kamarai biztost nevez ki.

A döntés komoly hullámokat indított el a kamarai rendszerben. Öt területi kamara elnöke csütörtökön lemondásra szólította fel Nagy Eleket, az MKIK elnökét, és többek között a kamara gazdálkodásával, vagyonkezelésével és centralizált irányításával kapcsolatban fogalmazott meg kritikát. Közben más területeken is megjelent az igény a kötelező kamarai befizetések felülvizsgálatára. Egészségügyi szakdolgozók például azt vetették fel, hogy nekik továbbra is évente mintegy 25 ezer forintos kamarai díjat kell fizetniük. Az agráriumban már augusztusban napirendre került a tehercsökkentés, a kormány akkor olyan törvénymódosítást jelentett be, ami lehetőséget adna a NAK-nak a tagdíjak elengedésére, a kabinet számítása szerint ez több mint 400 ezer termelőnek összesen 18,6 milliárd forintos könnyítést jelenthetne.

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Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

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