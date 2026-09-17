Váratlan halasztás az Egyesült Államokban: az utolsó pillanatban fújtak visszavonulót az új vámok ügyében

A hírügynökség korábbi értesülése szerint az amerikai kormányzat még a csúcstalálkozó előtt közzétesz egy kereskedelmi jelentést a túlkapacitásokról, amelyben 7,5 százalékos vámot javasol a kínai árukra. Most azonban úgy fest,

a bejelentést végül a találkozó utánra halasztották, a döntés oka egyelőre nem ismert.

Az sem világos, hogy a végleges vámszint eltér-e majd a korábban kiszivárgott mértéktől. A 7,5 százalékos emelés Trump második ciklusának Kínával szembeni vámjait mintegy 20 százalékra állítaná vissza, amit Peking korábban összeegyeztethetőnek nevezett a két ország közötti kereskedelmi tűzszünettel.

A Trump-kormányzat márciusban indított vizsgálatot az 1974-es kereskedelmi törvény 301-es cikkelye alapján több mint egy tucat jelentős kereskedelmi partnerével szemben a túlkapacitási aggályok miatt. Az ezek nyomán várható tarifák – a kényszermunkával összefüggésben már bevezetett tételekkel együtt – idővel megközelítenék azokat az országspecifikus vámtételeket, amelyeket a Legfelsőbb Bíróság az idei évben alkotmányellenesnek nyilvánított.

Az amerikai és a kínai tisztségviselők a csúcstalálkozón várhatóan számos kérdést érintenek majd, köztük az iráni háborút, a kereskedelmet, valamint a mesterséges intelligenciát.

Címlapkép: Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök 2026. május 15-én Pekingben, Kínában sétálnak a Csongnanhaj-kertben. A fotó forrása: Evan Vucci-Pool/Getty Images