Vaskos aktákat adott Varga Mihály a kormánynak Matolcsy György jegybanki vezétéséről

Mintegy 30 ezer oldalnyi dokumentumot állított össze és adott át határidőre a Magyar Nemzeti Bank a jegybank korábbi működését vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottságnak – közölte Varga Mihály, az MNB elnöke. A jegybank vezetése korábban egy másik vizsgálóbizottság számára is jelentős mennyiségű adatot továbbított.

Varga Mihály Facebookon közzétett tájékoztatása szerint a most átadott dokumentumokat a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését vizsgáló bizottság kérte be, mégpedig az előző, Matolcsy György-féle jegybanki vezetés hivatali idejére vonatkozóan.

A dokumentumok egyebek mellett

a jegybanki alapítványok létrehozásával, az azok részére juttatott vagyonnal, valamint a vagyon későbbi felhasználásával kapcsolatos információkat tartalmazzák.

Az MNB elnöke jelezte, hogy az új jegybanki vezetés továbbra is együttműködik a parlamenti vizsgálóbizottságokkal, és biztosítja számukra a kért adatokat.

Varga felidézte, hogy két héttel korábban az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottságának is átadtak mintegy ezer oldalnyi dokumentumot.

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A jegybankelnök szerint a 2025 márciusában hivatalba lépett új vezetés a törvényes és átlátható működés mellett kötelezte el magát.

Ennek részeként az MNB az ingatlanberuházásokkal és az alapítványok működésével kapcsolatban is vizsgálatokat folytatott, és az ezek során feltárt ügyekben feljelentéseket tett.

Az MNB alapítványi vagyonkezelése és ingatlanberuházásai már korábban is hatósági vizsgálatok tárgyává váltak. Az Állami Számvevőszék 2025 márciusában a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) gazdálkodásának ellenőrzésekor több hiányosságot állapított meg, és a közvagyon nem megfelelő kezelésének gyanúja miatt büntetőfeljelentést tett; az ÁSZ az MNB ingatlanberuházásainak vizsgálatakor pedig azt állapította meg, hogy a jegybank nem mindenben teljesítette a takarékos működés követelményeit, és a gazdálkodás feletti kontrollok sem működtek teljes körűen.

Az MNB-t érintő, eredetileg a Nemzeti Nyomozó Iroda által folytatott nyomozást a Legfőbb Ügyészség 2026 áprilisában ügyészi hatáskörbe vonta, az eljárást azóta a Központi Nyomozó Főügyészség folytatja. A jegybank közlése szerint a Szabadság téri székház felújítása miatt az új vezetés 2025 októberében tett feljelentést, az ügy pedig azóta nyomozati szakba lépett; 2026 szeptemberében az MNB további öt jegybanki ingatlan ügyére is kiterjesztette a feljelentést, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.

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