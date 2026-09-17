Veszélyben a vidéki kisboltok? Súlyos következménye lehet a halogatásnak

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) az árrésstop haladéktalan kivezetését sürgeti, mivel a szervezet szerint az intézkedés már nem segíti az infláció letörését, viszont tartósan torzítja a piaci versenyt. A kamara a szakmai érdekképviseletekkel egyetértésben úgy látja, hogy a jelenlegi gazdasági adatok lehetővé és indokolttá teszik a korlátozás megszüntetését.

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Az MKIK álláspontja szerint az árrésstop a kiugró infláció idején rövid távon indokolt beavatkozás volt, a tartós fenntartása ugyanakkor torzítja a piaci mechanizmusokat. A szervezet korábban is jelezte, hogy

az ilyen típusú árszabályozásoknak kiszámíthatónak és időben korlátozottnak kell lenniük.

A kivezetést a legfrissebb statisztikai adatok is alátámasztják. A Központi Statisztikai Hivatal júliusi jelentése alapján az élelmiszerek ára éves szinten 4,4 százalékkal, míg a mezőgazdasági termelői árak 13,9 százalékkal mérséklődtek. A Magyar Nemzeti Bank nyári elemzése szerint a szabályozás megszüntetése csupán átmenetileg, legfeljebb 0,4 százalékponttal emelné az inflációt, amely a kivezetés ellenére is 3 százalék alatt maradhat az elkövetkező két évben. Mindez azt mutatja, hogy az intézkedés kivezetése megfelelő előkészítéssel nem veszélyezteti az árstabilitást.

Bár az MKIK szerint az átállásra a nyári hónapok kínálták volna a legkedvezőbb feltételeket, a lépés további halogatása egyre nagyobb gazdasági kockázatot hordoz. A tartós állami beavatkozás rontja a cégek beruházási és fejlesztési lehetőségeit, növeli az importnyomást, valamint feszültséget kelt a termelők, a beszállítók és a kereskedők között.

A kamara arra is felhívta a figyelmet, hogy a szabályozás – bár formálisan csak az egymilliárd forint feletti árbevételű kiskereskedőkre vonatkozik – különösen a kisebb, vidéki üzleteket érinti hátrányosan. Míg a nagy nemzetközi láncok más termékcsoportokon vagy piacokon kompenzálni tudják veszteségeiket, a kisebb vállalkozások forgalmának jelentős részét az árrésstop alá eső termékek adják, így a korlátozás fennmaradása

közvetlenül veszélyezteti a jövedelmezőségüket.

A vállalkozásoknak kiszámítható környezetre, a vásárlóknak pedig átlátható árakra van szükségük, ami az MKIK szerint kizárólag a normális piaci és versenykörülmények fokozatos helyreállításával érhető el. A szervezet hangsúlyozza, hogy az árrésstop kivezetését indokolatlan késedelem nélkül meg kell valósítani.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio