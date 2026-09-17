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Vigyázat, ez a babavíz nem felel meg az előírásoknak!
Gazdaság

Vigyázat, ez a babavíz nem felel meg az előírásoknak!

MTI
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A magyarországi előállítású babavizeket vizsgálták a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei a Szupermenta termékteszt programban, az öt vizsgált termék közül egy nem felelt meg az előírásoknak - tájékoztatta a hivatal csütörtökön az MTI-t.

Élelmiszerbiztonsági szempontból mindegyik termék megfelelt az előírásoknak, egy termék (Aqvital Baby) összes ásványianyag-tartalma azonban meghaladta a jogszabályban meghatározott mennyiséget, ezért azt nem lehet csecsemőtápszer készítésére alkalmas természetes ásványvízként forgalmazni - írta közleményében a Nébih.

A hatósági felügyelők eljárást indítottak az érintett termékkel szemben.

A hivatal arról is tájékoztatott, hogy termékteszt programjában jelenleg a szénsavmentes természetes ásványvizek ellenőrzése zajlik. A termékkörön belül külön kategóriát képeznek a "Csecsemőtápszer készítésére alkalmas" jelöléssel ellátott ásványvizek, melyek közül az öt magyarországi előállítású, 1-1,5 literes terméket vizsgálták meg a Szupermenta tesztjében.

Az ásványvíz termékkategórián belül a babavíz előírásait uniós szinten nem szabályozták, ezért több tagállam nemzeti szinten meghatározta a "Csecsemőtápszer készítésére alkalmas" megjelölés használatának feltételeit. Magyarországon 2022-ben jelent meg a babavizekre vonatkozó szabályozás.

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A közlemény szerint a Nébih laboratóriumaiban sor került többek között mikrobiológiai vizsgálatokra, az összes ásványianyag-tartalom, valamint a felső határértékkel rendelkező és az egyéb jellemző természetes összetevők ellenőrzésére. Megnyugtató eredményként közölték, hogy mikrobiológiai szempontból minden babavíz megfelelőnek bizonyult, a termékek kórokozó mikroorganizmusokat nem tartalmaztak, így azok biztonsággal fogyaszthatóak. A laboratóriumi mérések szerint azonban

az Aqvital Baby babavíz összes ásványianyag-tartalma 707 milligramm/liter volt, ami nem felelt meg a vonatkozó magyar rendeletben foglalt maximális 650 milligramm/liter határértéknek.

Fontos, hogy ez az eredmény nem jelent egészségügyi kockázatot, de meghaladta a jogszabályban meghatározott határértéket - figyelmeztet a hivatal. A közlemény kitér arra is, hogy az érintett vállalkozás az ugyanabból a kútból származó babavíz és ásványvíz termékeit eltérő értékű összes ásványianyag-tartalommal, illetve például eltérő kalcium, hidrogén-karbonát ion tartalommal hozta forgalomba, ami szintén nem megengedett. Így a hatóság megtiltotta az érintett termék előállítását és élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabott ki.

A szénsavmentes természetes ásványvizek ellenőrzése jelenleg is folyamatban van. A vizsgálatok lezárultával a Szupermenta beszámol a részletes eredményekről - közölte a Nébih.

Címlapkép forrása: Catherine Delahaye via Getty Images

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