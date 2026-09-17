Viharos nemzetközi környezetben is simán elkeltek a magyar kötvények

Mai aukciója során 3 állampapírt kínált eladásra az Államadósságkezelő Központ (ÁKK).
- Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 57,48 milliárd forint volt, így a lefedettség 287% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 28 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,66% és 5,71% között szórt, az átlaghozam 5,69% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 16 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt kisebb.
- A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 28,95 milliárd forint volt, így a lefedettség 145% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,65% és 5,69% között szórt, az átlaghozam 5,67% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 18 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 4 ponttal volt kisebb.
- A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 81,39 milliárd forint volt, így a lefedettség 326% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 42 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,68% és 5,7% között szórt, az átlaghozam 5,69% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 16 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt kisebb.
A mai aukció azt mutatja, hogy a hét elejéhez képest némileg minden lejáratra - de főleg a hosszú végen - korrigáltak a magyar kötvényhozamok. A választások utáni időszakot nézve ugyanakkor még mindig magasak most a hazai hozamok, tükrözve a magas energiaárak miatti inflációs kockázatokat.
Az 5 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
|Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
|Dátum
|Futamidő
|Értékpapír
|Meghirdetett mennyiség (m Ft)
|Benyújtott mennyiség (m Ft)
|Elfogadott mennyiség (m Ft)
|Max hozam
|Átlag hozam
|Min hozam
|2026-09-17
|5Y
|2031/B
|20 000
|57 483
|28 000
|5,71
|5,69
|5,66
|2026-09-17
|3Y
|2029/C
|20 000
|28 954
|20 000
|5,69
|5,67
|5,65
|2026-09-17
|10Y
|2037/A
|25 000
|81 385
|42 000
|5,70
|5,69
|5,68
|2026-09-15
|3M
|D270120
|30 000
|51 280
|30 000
|5,28
|5,25
|5,10
|2026-09-10
|12M
|D270818
|20 000
|101 336
|47 000
|5,12
|5,07
|5,00
|2026-09-09
|6M
|D270428
|20 000
|55 448
|20 000
|5,17
|5,13
|5,10
|2026-08-27
|15Y
|2041/A
|15 000
|31 605
|15 000
|5,62
|5,60
|5,60
|2026-07-30
|20Y
|2051/G
|10 000
|68 239
|33 000
|5,69
|5,68
|5,66
|2025-02-13
|30Y
|2051/G
|10 000
|14 610
|10 000
|6,97
|6,94
|6,93
|Adatok forrása: ÁKK.
További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.
Címlapkép forrása: ZoltanGabor
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