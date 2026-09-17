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Viharos nemzetközi környezetben is simán elkeltek a magyar kötvények
Gazdaság

Viharos nemzetközi környezetben is simán elkeltek a magyar kötvények

Portfolio
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Aukciókat tartott ma az Államadósságkezelő Központ, 3 állampapírt kínált eladásra a befektetőknek. A lefedettség vegyesen alakult, a nyár elejéhez képest pedig egyértelműen csökkenő kereslet látszik. Jó hír viszont, hogy a hét elejéhez képest a hozamok némileg lejjebb csorogtak.
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Információ és jelentkezés

Mai aukciója során 3 állampapírt kínált eladásra az Államadósságkezelő Központ (ÁKK).

  1. Az 5 éves lejáratú, 2031/B sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 57,48 milliárd forint volt, így a lefedettség 287% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 28 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,66% és 5,71% között szórt, az átlaghozam 5,69% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 16 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt kisebb.
  2. A 3 éves lejáratú, 2029/C sorozatból az ÁKK 20 milliárd forint értékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 28,95 milliárd forint volt, így a lefedettség 145% lett. Az ÁKK az eredetileg meghirdetett mennyiségű ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,65% és 5,69% között szórt, az átlaghozam 5,67% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 18 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 4 ponttal volt kisebb.
  3. A 10 éves lejáratú, 2037/A sorozatból az ÁKK 25 milliárd forint névértékű papírt kínált fel az elsődleges forgalmazóknak. A kereslet 81,39 milliárd forint volt, így a lefedettség 326% lett. Az ÁKK a keresletre reagálva az eredetileg meghirdetett mennyiségnél többet, 42 milliárd forintnyi ajánlatot fogadott be. Az értékesített papírok hozama 5,68% és 5,7% között szórt, az átlaghozam 5,69% lett. A ma kialakult értékesítési átlaghozam 16 bázisponttal magasabb volt, mint ugyanezen papír legutóbbi aukciójánál. Az ÁKK által erre a lejáratra tegnap megállapított referenciahozamnál a mai átlaghozam 8 ponttal volt kisebb.

A mai aukció azt mutatja, hogy a hét elejéhez képest némileg minden lejáratra - de főleg a hosszú végen - korrigáltak a magyar kötvényhozamok. A választások utáni időszakot nézve ugyanakkor még mindig magasak most a hazai hozamok, tükrözve a magas energiaárak miatti inflációs kockázatokat.

Az 5 éves lejáratú állampapír referenciahozamának alakulása
Az egyes lejáratok utolsó értékesítési adatai
Dátum Futamidő Értékpapír Meghirdetett mennyiség (m Ft) Benyújtott mennyiség (m Ft) Elfogadott mennyiség (m Ft) Max hozam Átlag hozam Min hozam
2026-09-17 5Y 2031/B 20 000 57 483 28 000 5,71 5,69 5,66
2026-09-17 3Y 2029/C 20 000 28 954 20 000 5,69 5,67 5,65
2026-09-17 10Y 2037/A 25 000 81 385 42 000 5,70 5,69 5,68
2026-09-15 3M D270120 30 000 51 280 30 000 5,28 5,25 5,10
2026-09-10 12M D270818 20 000 101 336 47 000 5,12 5,07 5,00
2026-09-09 6M D270428 20 000 55 448 20 000 5,17 5,13 5,10
2026-08-27 15Y 2041/A 15 000 31 605 15 000 5,62 5,60 5,60
2026-07-30 20Y 2051/G 10 000 68 239 33 000 5,69 5,68 5,66
2025-02-13 30Y 2051/G 10 000 14 610 10 000 6,97 6,94 6,93
Adatok forrása: ÁKK.

További adatok a Portfolio Terminál állampapír oldalain találhatók.

Címlapkép forrása: ZoltanGabor

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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