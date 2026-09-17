Világhírű közgazdász mondja el a véleményét Európáról és Magyarországról

A Portfolio konferenciáinak rendszeres résztvevői már megszokhatták, hogy évről évre igyekszünk a hazai gazdaságpolitikusok és közgazdászok mellett neves nemzetközi szakembereket is Budapestre csábítani. 2025-ben a Budapest Economic Forumon vendégünk volt többek között Harold James, Jan Mischke és Daniel Küpper.
Az őszi gazdasági csúcskonferencia idén először kétnaposra bővül, és most sem lesz hiány neves nemzetközi szereplőkben. Az igazán nagy dobás Branko Milanovic lesz, akit néhány hónapja kerestünk meg azzal, hogy szívesen látnánk a Back to Europe konferencián október 6-án. A világhírű szerb-amerikai közgazdász nyitott is volt arra, hogy Budapestre utazzon, azonban egyetemi elfoglaltságai miatt ez nem valósulhatott meg. De így sem kell nélkülöznünk a meglátásait, mivel
az esemény előtt exkluzív videóinterjút ad a Portfolionak, melyet október 6-án vetítünk majd le a Hotel Intercontinentalban.
Branko Milanovic szerb-amerikai közgazdász, elsősorban a jövedelemeloszlás és az egyenlőtelenség szakértője. 2014 óta a City University of New York professzora, korábban a Világbank kutatási részlegének vezető közgazdásza volt, PhD diplomáját még Belgrádban szerezte 1987-ben. Könyveit többször választották szakmai folyóiratok az év olvasmányának.
A világhírt elsősorban az ügynevezett „elefánt ábrának” köszönheti,
mely a világ népességének jövedelmi eloszlását mutatja és arra bizonyíték, hogy a fejlett országok szegény rétegének jövedelme nem emelkedett a világon, részben ez eredményezett társadalmi elégedetlenséget. Milanovic elmélete szerint a globális vagyoni eloszlásban a 70-90. percentilis közti emberek jövedelme 1988 és 2008 között egyáltalán nem emelkedett, sőt egyeseknél csökkent is. Közben a szegény országok állampolgárai és a világ leggazdagabbjai egyre gazdagabbak lettek.
Milanovic legújabb könyve (The Great Global Transformation: National Market Liberalism in a Multipolar World) 2025-ben jelent meg, ebben elsősorban azt vizsgálja, hogyan alakította át a világgazdaságot Ázsia felemelkedése és a neoliberalizmus kudarca. A közgazdász szerint ugyanis a neoliberalizmusnak vége van, soha többé nem is tér vissza. A professzor szerint a helyét a nemzeti piacliberalizmus (national market liberalism) veszi át, mely protekcionizmust, a blokkosodást, a tartós kereskedelmi feszültségeket hozza magával.
A készülő videóinterjúban elsősorban arról faggatjuk majd Branko MIlanovicot, hogy látja az Európai Unió helyét ebben az átalakuló világban, hogyan tudna a kontinens versenyképesebb lenni a globális versenyben, és mi lehet ebben Magyarország szerepe.
Még nem késő megvenni a jegyet a Back to Europe konferenciára, másnap, október 7-én pedig az immár hagyományos Budapest Economic Forumot is megrendezzük a Hotel Intercontinentalban.
Címlapkép forrása: Europa Press 2025 via Getty Images
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