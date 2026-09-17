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Volán-ügy: egy gyanúsított szabadlábon védekezhet
Gazdaság

Volán-ügy: egy gyanúsított szabadlábon védekezhet

Portfolio
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MTI
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A Budai Központi Kerületi Bíróság szabadlábra helyezte a Volánbusz-korrupciós ügy harmadik gyanúsítottját, miután elutasította az ügyészség letartóztatási indítványát – írja az MTI. Jellinek Dánielt, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetőjét ugyanakkor egy hónapra letartóztatták, bár a végzések nem jogerősek. Az ügy a Volán-társaságokhoz kapcsolódó, mintegy tíz évvel ezelőtti ügyletekre vezethető vissza.

A Budai Központi Kerületi Bíróság szabadlábra helyezte a Volánbusz-ügy harmadik gyanúsítottját, és elutasította az ügyészség letartóztatásra irányuló indítványát. A korrupciós ügyben eddig öt embert hallgattak ki gyanúsítottként,

közülük három esetében kérte az ügyészség a letartóztatást. Jellinek Dánielt, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatóját a bíróság egy hónapra letartóztatta.

Míg a harmadik, egyelőre meg nem nevezett gyanúsított az, aki a mostani döntés értelmében szabadlábon védekezhet. A Jellinekre és Szivekre vonatkozó végzés nem jogerős.

Az ügy hátterében a Volán-társaságokhoz kapcsolódó, nagyjából tíz évvel ezelőtti ügyletek állnak: a Központi Nyomozó Főügyészség május óta külön korrupciós nyomozást folytat vesztegetés és más korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt, míg a Nemzeti Nyomozó Iroda egy másik eljárásban hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúját vizsgálja.

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Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nyomozás többek között Volán-társaságokhoz kötődő, 2015 és 2018 közötti autóbusz-beszerzéseket és más ügyleteket érint; az NNI eljárásának nyolc gyanúsítottja van, köztük Szivek Norbert is.

Címlapkép forrása: Portfolio

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