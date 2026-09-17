Zöld utat kaptak a magyar egyetemisták: már ősztől indulhat a roham a külföldi helyekért

Minden akadály elhárul október elejére, hogy akár már az őszi félévben ki tudjanak menni magyarországi egyetemi hallgatók külföldi egyetemekre az Erasmus-programban - mondta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felsőoktatásért felelős államtitkára csütörtökön a Kossuth rádió Felkelő című műsorában.
Katz Sándor felidézte, hogy hosszú és komplikált jogi procedúra, a kuratóriumok rendbetétele, az Európai Unió Tanácsa korábbi határozatának visszavonása is kellett ehhez, de már az ősszel lesznek olyan hallgatók, akik "rövid mobilitással" külföldön tanulhatnak; teljesen majd a tavaszi félévtől fog a program felfutni. Reményét fejezte ki, hogy nem lesz semmilyen különbség az eddig kekvák által fenntartott és az állami intézmények között, de ez az egyetemeken is múlik, hiszen ők is pályáztatják az Erasmust a saját hallgatóik között.
Az államtitkár arról is beszélt, hogy az uniós források felszabadítása érdekében két fontos dolgot kellett tenniük az egyetemeknél:
- egyrészt újra kellett választani a kuratóriumokat, amit nyílt pályázatok útján augusztus 31-ig megtettek,
- másrészt a szervezeti és működési szabályzatokat át kellett alakítani úgy, hogy megfeleljenek az állami intézményekre vonatkozó törvényi szabályozásnak.
Megjegyezte, a legnagyobb érdeme a kekva-rendszernek az intézmények rugalmas finanszírozása volt, hiszen nem költségvetési szervként működtek, hanem hatéves finanszírozási szerződéseik voltak, "ezt szerintem valamilyen formában érdemes megtartani", viszont a vagyonkezelői funkció teljesen fölösleges volt.
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