31 éves csúcsra emelkedett a japán kamat - mégis nagyot gyengült rá a jen

A kétnapos ülés végén 7-2 arányban megszavazott emelés megfelelt a piaci várakozásoknak, a két ellenszavazat – Toicsiró Aszada és Ajano Szató részéről – mégis meglepetést keltett. Mindketten Takaicsi Szanae miniszterelnök jelöltjeiként kerültek a testületbe, ami arra utal, hogy a durván eladósodott kormány továbbra sem nézi jó szemmel a kamatemeléseket. A döntést követően a jen 157,2-re gyengült a dollárral szemben, és így szépen olvad a legutóbbi intervenció devizapiaci hatása. Eközben a Nikkei tőzsdeindex 1,8 százalékkal emelkedett.
A Bank of Japan közleményében jelezte, hogy
- a maginflációs folyamatok közelítenek a 2 százalékos célhoz,
- a termelői árak továbbra is magasak,
- a vállalatok egyre inkább áthárítják a béremelések és az energiaár-emelkedés költségeit a fogyasztókra.
- Enellett az iráni háború okozta olajárrobbanás, valamint
- a gyenge jen miatti drágább import, illetve
- a mesterséges intelligenciába irányuló beruházási kereslet
együttesen tartják nyomás alatt az árszínvonalat.
A szigorítás mögött jelentős amerikai nyomás is meghúzódik. Scott Bessent pénzügyminiszter hónapok óta sürgeti Japánt a kamatemelésekre és a költségvetési fegyelem helyreállítására. Amikor Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter júniusban Washington segítségét kérte a jen támogatásához, Bessent feltételül szabta Tokió fiskális politikájának rendezését. A tárgyalások végül a július végi közös jenintervencióba torkolltak, amelyet Bessent azóta is nyomatékosan felhasznál alkupozíciója erősítésére.
Bessent az augusztus végi G20-ülésen már élesebben fogalmazott, kijelentve, hogy Japánnak "hátradőlve kellene élveznie az Abenomics sikerét", mivel a defláció kora lejárt, és most az infláció elleni küzdelem a prioritás. Szeptemberben pedig a jen elleni spekulánsokat is figyelmeztette: "Én vagyok a ház, fogadjatok ellenem, ha akartok" – utalva arra, hogy pontosan tudja, mit terveznek a japán döntéshozók.
Takaicsi miniszterelnök ugyanakkor nehéz helyzetben van, hiszen az Abenomics örökségére épülő, expanzív költségvetési politika hozta meg pártjának az idei választási győzelmet, miközben az üzemanyag-támogatások is enyhítették a megélhetési válság miatti elégedetlenséget. A költségvetési túlköltekezés megfékezésére tehát nincs erős politikai akarat, a jövő évi friss államkötvény-kibocsátás a tervek szerint 40 ezer milliárd jen körül alakulna, jóval meghaladva az idei 32,7 ezer milliárdos értéket. Mindez az emelkedő kamatterhekkel együtt erősödő adósságspirállal fenyeget. Ugyanakkor a csütörtöki kormányátalakítás során Takaicsi megtartotta a fiskálisan konzervatív Katajamát a pénzügyminiszteri poszton, amit az elemzők a piacok és Washington megnyugtatásaként értékeltek.
A Reuters által megkérdezett elemzők szerint
a BOJ jövő márciusig 1,5 százalékra, 2027 második negyedévére pedig 1,75 százalékra emelheti a kamatot,
ami nagyjából megegyezik a semleges kamatláb alsó tartományával. A legtöbb piaci szereplő negyedévenkénti emelési ütemet vár, a következő lépést decemberre árazva, bár a két ellenszavazat és a költségvetési politika körüli feszültség bizonytalanságot okoz a jövőbeli kamatpályában.
Forrás: Reuters
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