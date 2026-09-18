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31 éves csúcsra emelkedett a japán kamat - mégis nagyot gyengült rá a jen
Gazdaság

31 éves csúcsra emelkedett a japán kamat - mégis nagyot gyengült rá a jen

Portfolio
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A japán jegybank (BOJ) pénteken 31 éves csúcsra, 1,25 százalékra emelte az irányadó kamatot, csatlakozva ezzel a globális szigorítási hullámhoz. A jen ennek ellenére gyengült, amihez bizonyára hozzájárult a monetáris tanács megosztottsága: két tag ellenezte a döntést. A jegybanki közlemény sem adott egyértelműen héja hangvételű iránymutatást a további lépésekről, ami tovább fokozta a piac bizonytalanságát.

A kétnapos ülés végén 7-2 arányban megszavazott emelés megfelelt a piaci várakozásoknak, a két ellenszavazat – Toicsiró Aszada és Ajano Szató részéről – mégis meglepetést keltett. Mindketten Takaicsi Szanae miniszterelnök jelöltjeiként kerültek a testületbe, ami arra utal, hogy a durván eladósodott kormány továbbra sem nézi jó szemmel a kamatemeléseket. A döntést követően a jen 157,2-re gyengült a dollárral szemben, és így szépen olvad a legutóbbi intervenció devizapiaci hatása. Eközben a Nikkei tőzsdeindex 1,8 százalékkal emelkedett.

A Bank of Japan közleményében jelezte, hogy

  • a maginflációs folyamatok közelítenek a 2 százalékos célhoz,
  • a termelői árak továbbra is magasak,
  • a vállalatok egyre inkább áthárítják a béremelések és az energiaár-emelkedés költségeit a fogyasztókra.
  • Enellett az iráni háború okozta olajárrobbanás, valamint
  • a gyenge jen miatti drágább import, illetve
  • a mesterséges intelligenciába irányuló beruházási kereslet

együttesen tartják nyomás alatt az árszínvonalat.

A szigorítás mögött jelentős amerikai nyomás is meghúzódik. Scott Bessent pénzügyminiszter hónapok óta sürgeti Japánt a kamatemelésekre és a költségvetési fegyelem helyreállítására. Amikor Katajama Szacuki japán pénzügyminiszter júniusban Washington segítségét kérte a jen támogatásához, Bessent feltételül szabta Tokió fiskális politikájának rendezését. A tárgyalások végül a július végi közös jenintervencióba torkolltak, amelyet Bessent azóta is nyomatékosan felhasznál alkupozíciója erősítésére.

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Bessent az augusztus végi G20-ülésen már élesebben fogalmazott, kijelentve, hogy Japánnak "hátradőlve kellene élveznie az Abenomics sikerét", mivel a defláció kora lejárt, és most az infláció elleni küzdelem a prioritás. Szeptemberben pedig a jen elleni spekulánsokat is figyelmeztette: "Én vagyok a ház, fogadjatok ellenem, ha akartok" – utalva arra, hogy pontosan tudja, mit terveznek a japán döntéshozók.

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Takaicsi miniszterelnök ugyanakkor nehéz helyzetben van, hiszen az Abenomics örökségére épülő, expanzív költségvetési politika hozta meg pártjának az idei választási győzelmet, miközben az üzemanyag-támogatások is enyhítették a megélhetési válság miatti elégedetlenséget. A költségvetési túlköltekezés megfékezésére tehát nincs erős politikai akarat, a jövő évi friss államkötvény-kibocsátás a tervek szerint 40 ezer milliárd jen körül alakulna, jóval meghaladva az idei 32,7 ezer milliárdos értéket. Mindez az emelkedő kamatterhekkel együtt erősödő adósságspirállal fenyeget. Ugyanakkor a csütörtöki kormányátalakítás során Takaicsi megtartotta a fiskálisan konzervatív Katajamát a pénzügyminiszteri poszton, amit az elemzők a piacok és Washington megnyugtatásaként értékeltek.

A Reuters által megkérdezett elemzők szerint

a BOJ jövő márciusig 1,5 százalékra, 2027 második negyedévére pedig 1,75 százalékra emelheti a kamatot,

ami nagyjából megegyezik a semleges kamatláb alsó tartományával. A legtöbb piaci szereplő negyedévenkénti emelési ütemet vár, a következő lépést decemberre árazva, bár a két ellenszavazat és a költségvetési politika körüli feszültség bizonytalanságot okoz a jövőbeli kamatpályában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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