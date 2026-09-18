A kormány felszámolja Mészáros Lőrinc és Szíjj László gigantikus közbeszerzését, a magyar sporthoz is hozzányúlnak

Hol tartanak a tárgyalások a Norvég Alappal?
Magyar Péter válaszolt a kérdésre, felidézte: a Norvég Alap is egy olyan alap volt, mint az uniós források, aminek a kifizetése évek óta felfüggesztésre került, hiszen egészen elképesztő módon járt el az előző kormány, és a választások után felvette Norvégia a kapcsolatot velünk, és újraindultak a tárgyalások.
Volt egy előzetes tervezet, hogy milyen területekre lehet elkölteni nagyságrendileg 100 millió eurót. Ebben voltak társadalmi felzárkóztatástól elkezdve, vízügyi beruházások, zöldberuházások, kkv-támogatások, független sajtó támogatása, oknyomozó, valódi oknyomozó újságírás támogatása. A külügyminiszter asszony vezeti a tárgyalásokat a norvég féllel - mondta Magyar, és hozzátette: néhány helyen kért a kormány módosítást a kialakult helyzetre való tekintettel, illetőleg a mindenki által látott aszályhelyzetre tekintette.
Mi kértük, hogy több forrás jusson arányaiban vízügyi beruházásokra, zöld beruházásokra, és a tudomásom szerint a Norvég fél ezt akceptálta, és nagyon közel vagyunk a megállapodáshoz, de a pontos részleteket a külügyminiszter asszony fogja ismertetni.
Leáll az M1-es autópálya építkezése?
Vitézy az M1 építkezésről kifejtette:
nyilván el szeretnénk azt kerülni, hogy félbemaradjon az M1-esen egy építkezés akár évekre. Olyan megoldást kell találnunk, bármelyik úton is indulunk el végül ezekből a jogi útvonalakból.
Tájékoztatást kapott a kormány arról, hogy milyen jogi lehetőségei vannak, de éppen azért, hogy a magyar állam taktikai megfontolásait érvényesíteni tudják. A magyar adófizetők és a közérdekét fogjuk képviselni minden ponton, és ebbe az is beletartozik, hogy ezt a szerződést megszüntessük - mondta Vitézy.
Magyar Péter folytatja
Minden törvényes eszközt meg fognak ragadni annak érdekében, hogy a szerzősédt megszüntessék - mondja Magyar Péter.
Az elhangzott szikár tények és a minisztérium részletes szakmai vizsgálata alapján a kormány egy teljesen egyértelmű és megmásíthatatlan döntésre jutott. Ennek a szerződésnek ebben a formájában vége van.
Hozzátette: a kormány feladata világos és egyértelmű, meg fogjuk védeni a magyar adófizetők pénzét, minden jogszerű és törvényes eszközt igénybe fogunk venni a szerződés megszüntetésére. Nem engedjük, hogy évtizedeken át tovább sarcolják Magyarországot. Az autópályák biztonságos működését természetesen egyetlen másodpercre sem hagyhatjuk veszélybe kerülni.
Üzenjük Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak és a körülöttük lévő sertepertélő, jachtoz, pezsgőt ivó bűnözőknek, hogy a büntetőeljárások során az okozott kár megtérítése enyhítő körülménynek számít a magyar büntetőeljárás szabályai szerint. Úgyhogy állunk a rendelkezésükre, szívesen átküldjük, az államkincstár, illetve az érintett állami szervek, minisztériumok számláit oda lehet visszacsengetni a már ellopott százmilliárdokat, vagy éppen ezermilliárdokat.
Innen is felhívom Mészáros Lőrinc és a körülötte lévő bűnözőknek a köreit, hogy ne merészeljék megakadályozni az autópálya-hálózatüzemeltetés gyors átvételét, és az ő érdekükben is mondom, hogy mindenben működjenek együtt a magyar állammal - tette hozzá a miniszterelnök.
A szerződésnek ebben a formájában vége van
Vitézy Dávid kifejtette időrendben az események főbb pontjait:
a kormány eldönti azt, hogy koncesszióba kívánja adni a magyar autópályákat, az akkori becsült érték 13900 milliárd forint 35 évre. Mire lemegy a közbeszerzés és megkötik a szerződést, addigra ez fölmegy 17 ezer milliárdra, és a jelenlegi szerződésmódosítások utáni állapotban a teljes becsült érték opciókkal együtt 25900 milliárd forint mai nominál értékén. Ez nő folyamatosan az árfolyam, az euróárfolyam és az infláció miatt évről évre.
Az látszik, hogy egy folyamatosan lényegesen dráguló szerződéses környezet volt. Csináltunk egy összevetést, ahol a Magyar Közutat megkértük a magyar állam működtetőit, aki egyébként korábban ezeket az autópályákat működtette, hogy becsülje meg, hogy milliárd forintban, mai nettó árakon az opcionális hálózatok nélkül neki mennyibe kerülne az üzemeltetés, és ezt összevetettük az MKIF áraival - tette hozzá.
Azt látjuk, hogy a Magyar Közút 53 százalékkal olcsóbban tudja a magyar állam üzemeltetni és fenntartani az autópályáit, és
61%-kal olcsóbban tudja a nagy karbantartást ellátni, hogyha ezt nem az MKIF-re bízza.
Ezek a feladatok vannak túlárazva, hát hogyha alulról nézzük,
akkor több mint dupla áron végzi ezeket a tevékenységeket az MKIF.
A magyar építőipari árindexhez képest is lényegesen magasabb volt a végső ajánlat. És ez a végső ajánlat az, amit még megemeltek.
35 éves időtartam
Miért és hogyan megalapozott a 35 éves időtartam? - teszi fel a kérdést Vitézy.
Egy 35 éves szolgáltatási szerződéssel egy adott piac teljes működtetési jogát és a potenciális versenyt egy ilyen hosszú időtartamra kiszorítja a magyar állam, ezáltal valójában az állam pénzét nem az állam költi el, hanem egy olyan koncesszor, aki 35 évre megszerezte a jogot, ő végzi el a beszerzéseket.
Mivel ő nem közbeszerzésköteles, az MKIF nem közbeszerzésen választja ki a beszállítóit, a vége az lesz, hogy a hozzá közel álló szereplők lesznek, gyakorlatilag kizárólag a beszállítók
Az az álláspontunk, hogy önmagában a közbeszerzési minősítése is téves volt ennek a beszerzésnek, tehát a közbeszerzési jogszabályoknak sem felelt meg az, ahogy ezt lefolytatták. Az, hogy a teljes hálózatot egyben adták koncesszióba, ez sértette a részekre bontással kapcsolatos követelményt, tehát szűkítette a versenyt és kevesebb ajánlattevő tudott elindulni, és aztán a szerződésmódosítások pedig tételesen ütköztek a magyar és az európai uniós közbeszerzési és koncessziós jogszabályokba is.
Ebben a szerződésben, hogyha valami jól megy, akkor a profit Mészáros Lőrinc és Szíjj Lászlóé, ha valami rosszul megy, akkor az adófizetők állnak helyt. Ez pedig így nem koncesszió.
- tette hozzá Vitézy. Kifejtette: az Állami Számvevőszék is vizsgálja az autópálya koncessziót, ehhez a vizsgálathoz minden információt megadnak, a szerződésmódosításnak a hatásait ők is pontosan elemezték.
A koncessziós szerződést jogellenesnek tartja a kormány
Vitézy kifejtette: egy rendkívül összetett magántőkealap struktúrán keresztül tulajdonolják ezt az egész autópálya-koncessziós társaságot. Banki befektetők is megjelentek ebben, olyan bankok is, akik a magánszemélyekhez köthetők.
Alapvetően ez úgy indult, hogy 50 százalékos arányban Szíjj László és Mészáros Lőrinc érdekeltségei voltak, és aztán eltérő mértékben vontak be tulajdonosi ágon banki finanszírozást, de ide vezethető vissza ennek a tulajdonosi köre.
Miért jogsértő a szerződés a magyar kormány álláspontja szerint?
2022. február 24-én támadja meg Oroszország Ukrajnát. Ez azért egy fontos pillanat, mert ez az időpillanat korábbi, mint a szerződés megkötése, mégis a szerződés módosításai során a kormányzat előre nem látható okként hivatkozik gyakran arra a háborúra, ami Ukrajna területén kitört.
A koncessziós szerződést május 17-én, a 22-es parlamenti választásokat követően a kormány megalakulásával egyidejűleg nagyjából írja alá Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter. 2023. április 5-én egy kormányrendeletet fogadnak el, egy célzott kormányrendeletet, ami megalapozza az első módosítást. Ezt követően még 2023 során kétszer módosítják a koncessziós szerződést, amivel közel 50 százalékkal megemelik a koncessziós szerződés anyagi tartalmát és pénzügyi ellentételezését.
A kormány szerint ez nem egy valódi koncesszió, hiszen a koncessziós szerződés arra épül, azért tarthat 35 évig adott esetben, hogyha csak egy építésről beszélünk, hogy kockázatot telepítsen a koncesszorra, ezt így is definiálja az európai uniós jogszabály. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki kockázatot vállal azzal, hogy milyen áron tud beruházni, milyen áron tud építkezni, hogyan tud megszervezni a beruházást, utána hogyan tudja megszervezni a működtetést, és neki ennek a hosszú beruházásnak és működtetésnek az időtartama alatt kell, hogy ez megtérüljön.
Ettől hívják koncessziónak, és ettől nem egy sima szolgáltatási szerződés. Egy sima szolgáltatási szerződésnél egy fix áron az állam megrendel valamit, vagy egy építési beruházásnál egy fix áron egy közbeszerzés nyomán megrendel valamit, és egészen más a verseny tárgya. Itt egy koncessziós jogot nyer el a győztes egy ilyen tenderen, és nyilvánvalónak kell lennie, hogy itt valamilyen kockázatot visel.
Ám olyan típusú kockázatot nem viselt az MKIF egy pillanatig se, hogy esetleg valamit drágábban tud megoldani, mint azt ő tervezte, hogy esetleg a kivitelezés során nem várt körülmények merülnek föl, hiszen minden ilyen kockázatot a magyar állam átvállalt
- mondja Vitézy.
Vitézy Dávid beszél a koncesszióról
Az elmúlt néhány hónapban a Közlekedési és Beruházási Minisztérium egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb feladata volt az autópálya koncesszió felülvizsgálata, átvilágítása és ennek egy kis ízelítő vitáját, egy 105 milliárdos túlárazást már a nyilvánosság számára bemutattunk az M6-os autópálya érdi tető és Dunaújváros közötti szakaszának koncesszióba adása kapcsán - mondta Vitézy.
105 milliárd forinttal árazták túl, csak egy 11 éves időszakra vetítve, hogyha a teljes 2057-ig tartó koncessziós időszakra nézünk, akkor még ennél is többel, 300 milliárd forint körüli összeggel. Ezt a túlárazást felszámoljuk.
- mondta Vitézy.
Körülbelül a magyar autópályák kétharmadát adták üzemeltetésbe az MKIF-nek a Mészáros Lőrinc és Szíjj László nevével fémjelzett Autópálya Koncessziós Társaságnak. A szerződés időtartama 35 évre, azaz kilenc parlamenti ciklusra 2057-ig szól.
Érdemi kivitelezési munka jelenleg az M1-esen zajlik Budapesttől, az M0-stól egészen Győr keleti részéig. Az M5-öst kivéve, amit egy másik koncesszor működtet korábbról, a teljes magyar autópályahálózat legforgalmasabb részét odaadták az MKIF-nek.
Mai árfolyamon (eurós tételeket és inflációt is tartalmaz a koncesszió) 23 ezer milliárd forintot kellett volna kifizetni.
Magyarország legnagyobb közbeszerzési szerződéséről is döntöttek
A Magyar Koncessziós infrastruktúrafejlesztő Zrt-ről, MKIF-ről van szó, és az autópálya koncesszióról. Magyar Péter még előre vetítette, hogy van néhány olyan döntés, a korábbi ciklusban született döntés, amely kormányzati ciklusokon túlmenően akár évtizedekre meghatározta volna Magyarország mozgásterét, a magyar költségvetés helyzetét, a magyar közpénzek helyzetét. Ezek közül a legeslegfontosabb ez az autópálya koncesszió. 35 évre kötött szerződésről van szó. Több mint 23 ezer milliárd forint közpénzről van szó 35 év alatt.
Jönnek a vagyonosodási vizsgálatok
A vagyonosodási vizsgálat egy automatizmus lesz, tehát a NAV automatikusan el fogja indítani azok ellen, akiknek az utóbbi öt évben szűnt meg akár a miniszterelnöki, miniszteri, államtitkári, kormánybiztosi, miniszterelnöki biztosi, országgyűlési képviselői tisztsége.
Legalább 50 revizort ehhez majd allokálnia kell a NAV-nak, hiszen ez egy óriási munka lesz. Végeznek majd tételes adóvizsgálatot, és
amennyiben nem csak adóhiányt, hanem bűncselekmény gyanúját is megtalálják, akkor egyrészt a NAV-on belül a bűnügyi területhez fordulnak, másrészt a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatalhoz, továbbá a nyomozószervekhez, rendőrséghez, ügyészséghez.
Ez nem csak a korábban állami politikai vezetői pozíciókat betöltőkre vonatkozik majd hanem a jelenlegi képviselőkre, miniszterekre, rám és mindenkire.
Amint két évet valaki eltölt egy pozícióban 30 napon belül, amikor lejár ez a két év, automatikusan elindul ez a vizsgálat, amit még egyszer mondom, objektív szakmai módon a NAV fog végezni. Nyilván az is feladata lesz a NAV-nak, hogy feltárja az eltitkolt, elrejtett vagyonelemeket, összehasonlítja majd a NAV az illető életmódjával, megvizsgálja a vagyonnyilatkozatait, esetleg hogyha van találmánya, akkor arra is kiterjedhet a vizsgálat
A magyar sportról is döntések születtek
Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek a magyar sportban - közölte Magyar Péter. Ennek keretében az 500 főnél nagyobb sportegyesületekben nem tölthetnek be tisztséget miniszterek, államtitkárok, helyettes államtitkárok, kormánybiztosok, pártelnölnökök, országgyűlései- és EP-képviselők.
Ezen felül külön 4 éves kizárást vezetnek be azon esetekre, amikor súlyos támogatási szabálytalanság került megállapításra. A Telex azt írja, hogy ha az új összeférhetetlenségi szabályokat elfogadják, akkor távoznia kell Szijjártó Péternek a Budapest Honvéd éléről, Kubatov Gábornak a Fradi és Deutsch Tamásnak az MTK éléről.
Az új szabályok az 500 fő fölötti, 500 igazolt sportoló feletti egyesületekre vonatkozik. Kisebb helyi sportegyesületeknél ez a szabály nem alkalmazandó. Ha valaki már a polgármesteri választásra vagy képviselővé választása előtt 20 évig a helyi foci futballklubnak volt a vezetője, akkor természetesen senki nem akarja ettől a pozíciójától megfosztani.
Ha egy sportszervezet szabálytalanul költ, költött pénz, az érintett időpontban hivatalban lévő vezető négy évig nem választható, vagy nevezhető ki sportvezetői tisztségre.
Magyar Péter átveszi a szót
Magyar Péter vette át a szót, közölte: "eltöröljük a kötelező kamarai hozzájárulást. Itt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaráról van szó. Az 5000 forintos díjat eddig körülbelül 900 ezer magyar vállalkozás fizette" - mondja Magyar.
Érkezik az iskolakezdési támogatás, gyermekvédelmi döntések is születtek
Jön a második 50 ezer forintos részlete, ezt most utalvány formában kapják meg az arra jogosultak, mégpedig november 30-ig az utalványt jövő év március 15-ig lehet felhasználni iskolai felszerelésekre, ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, továbbá fejlesztő játékokra. Az utalványt olyan címletekben kézbesíti a posta, hogy egyenlően lehessen megosztani a gyermeket felváltva gondozó szülők között. A kormány döntött arról is, hogy akik adminisztrációs hiba miatt nem kapták meg a támogatás első részletét, ők pótlólag megkapják azt. A Pénzügyminisztérium adatai szerint 6642 ilyen jogosult van.
6 milliárd forint közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forint pedig fejlesztésekre jut abból a 9,5 milliárd forintból, melyet a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére fordít a kormány.
Új krízisellátás indul 80 gyerek számára. Ide kerülnek átmenetileg azok a gyerekek, akik rendszeresen megszöknek vagy tartósan szökésben vannak, súlyos pszichés magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdenek. A kormány több szakemberrel és intenzívebb szakmai támogatással megerősít 15 speciális gyermekotthont, ahol 120 gyermek kaphat segítséget.
Regionális pszichológus-pszichiátriai és gyógypedagógiai szakmai csapatok alakulnak, a szakemberek nem egyetlen intézményhez kötődnek majd, hanem odamennek, ahol szükség van rájuk. A kórházban rekedt csecsemők helyzetének rendezésére külön program indul, a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek lelki és szakmai támogatást kapnak, korszerűsödnek az informatikai rendszerek, csökken az adminisztráció, fejlődik az eszköz és gépjárműpark.
Átalakul az élelmiszerlánc-felügyelet területi rendszere
A kormány átalakítja az élelmiszerlánc-felügyelet területi rendszerét. A cél, hogy a jelenlegi többszintű megosztott irányítás helyett közvetlen és egyenes szakmai irányítási lánc jöjjön létre a Nébih, azaz a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a területi végrehajtás között. Az eddigi rendszer lassú és rugalmatlan volt, több esetben előfordult, hogy a szükséges hatósági intézkedések késve vagy nem megfelelően valósultak meg.
A szerdán elfogadott módosítások lényege, hogy a járási hivatalok élelmiszerlánc-felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják. A Nébih pedig megkapja az érintett agrár, élelmiszerlánc, állat és növényegészségügyi hatásköröket. Ettől az intézkedéstől hatékonyabb szakmai működést vár a kormány.
Új zöldhatóság jön létre
Ma nagyon érdekes és izgalmas információkat osztanak meg a szerdai kormányülésről - mondja Szondi Vanda kormányszóvivő a tájékoztató elején.
A kormány elfogadta az új országos hatáskörű zöld hatósági csúcsszerv működését. Az önálló zöldhatósági csúcsszerv 2027. január 1-jétől kezdi el a működését. Az új főhatóság környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási, természetvédelmi, géntechnológiai, állatvédelmi, erdészeti, klímavédelmi, valamint vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat lát majd el. Országos szintre emeli az akkumulátorgyártáshoz és akkumulátorhulladék kezeléshez kapcsolódó környezetben
Jönnek a bejelentések
Hamarosan kezdődik a tájékoztató, a lényeges üzenetekről élőben tudósítunk ebben a cikkünkben.
Élőben jönnek a kormány bejelentései: Magyar Péter és Vitézy Dávid tart tájékoztatót
Nemcsak a kormányszóvivők, hanem Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is ott lesznek a pénteki tájékoztatón. Az eseményt délelőtt 10 órakor tartják.
A tájékoztatón szóba kerülhet
- a dohány- és autópályakoncesszió kérdése,
- a politikusok vagyonosodási vizsgálata,
- valamint az uniós források ügye is.
Az eseményről a Portfolio ebben a cikkben élőben tudósít.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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