A kormány felszámolja Mészáros Lőrinc és Szíjj László gigantikus közbeszerzését, a magyar sporthoz is hozzányúlnak

Vitézy kifejtette: egy rendkívül összetett magántőkealap struktúrán keresztül tulajdonolják ezt az egész autópálya-koncessziós társaságot. Banki befektetők is megjelentek ebben, olyan bankok is, akik a magánszemélyekhez köthetők.

Alapvetően ez úgy indult, hogy 50 százalékos arányban Szíjj László és Mészáros Lőrinc érdekeltségei voltak, és aztán eltérő mértékben vontak be tulajdonosi ágon banki finanszírozást, de ide vezethető vissza ennek a tulajdonosi köre.

Miért jogsértő a szerződés a magyar kormány álláspontja szerint?

2022. február 24-én támadja meg Oroszország Ukrajnát. Ez azért egy fontos pillanat, mert ez az időpillanat korábbi, mint a szerződés megkötése, mégis a szerződés módosításai során a kormányzat előre nem látható okként hivatkozik gyakran arra a háborúra, ami Ukrajna területén kitört.

A koncessziós szerződést május 17-én, a 22-es parlamenti választásokat követően a kormány megalakulásával egyidejűleg nagyjából írja alá Rogán Antal miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter. 2023. április 5-én egy kormányrendeletet fogadnak el, egy célzott kormányrendeletet, ami megalapozza az első módosítást. Ezt követően még 2023 során kétszer módosítják a koncessziós szerződést, amivel közel 50 százalékkal megemelik a koncessziós szerződés anyagi tartalmát és pénzügyi ellentételezését.

A kormány szerint ez nem egy valódi koncesszió, hiszen a koncessziós szerződés arra épül, azért tarthat 35 évig adott esetben, hogyha csak egy építésről beszélünk, hogy kockázatot telepítsen a koncesszorra, ezt így is definiálja az európai uniós jogszabály. Ez ugye azt jelenti, hogy valaki kockázatot vállal azzal, hogy milyen áron tud beruházni, milyen áron tud építkezni, hogyan tud megszervezni a beruházást, utána hogyan tudja megszervezni a működtetést, és neki ennek a hosszú beruházásnak és működtetésnek az időtartama alatt kell, hogy ez megtérüljön.

Ettől hívják koncessziónak, és ettől nem egy sima szolgáltatási szerződés. Egy sima szolgáltatási szerződésnél egy fix áron az állam megrendel valamit, vagy egy építési beruházásnál egy fix áron egy közbeszerzés nyomán megrendel valamit, és egészen más a verseny tárgya. Itt egy koncessziós jogot nyer el a győztes egy ilyen tenderen, és nyilvánvalónak kell lennie, hogy itt valamilyen kockázatot visel.

Ám olyan típusú kockázatot nem viselt az MKIF egy pillanatig se, hogy esetleg valamit drágábban tud megoldani, mint azt ő tervezte, hogy esetleg a kivitelezés során nem várt körülmények merülnek föl, hiszen minden ilyen kockázatot a magyar állam átvállalt

- mondja Vitézy.