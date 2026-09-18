A napelemes felfutás után mi lehet a következő aranyláz? Három hét múlva kiderül, ne maradjon le!

A napenergia gyors hazai térnyerése után újabb technológiák kerülhetnek a befektetők figyelmének középpontjába. A tárolás, a szélenergia, a földhő és a biogáz azonban eltérő lehetőségeket kínál, más beruházási kockázatokkal és más szereppel az energiaellátásban. A következő fejlesztési hullám sikere azon is múlik, mennyire tudnak ezek egymáshoz és a meglévő infrastruktúrához illeszkedni.

Hol találkozik a befektetői lehetőség azzal, amire a magyar energiarendszernek valóban szüksége van?

Ezt a kérdést állítja középpontba az Energy Investment Forum III/A szekciója. A blokk a közelmúlt energiakríziseinek tanulságaitól indul, majd a hálózatok fejlesztésén keresztül jut el a következő évek beruházási lehetőségeihez.

A rendszer terhelhetőségéről és az elmúlt időszak kríziseinek tapasztalatairól Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese tart előadást. Az ezt követő, az áramhálózat jövőjéről szóló panelben Králik Gábor, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) energetikáért felelős elnökhelyettese is részt vesz.

A beruházói lehetőségek között külön figyelmet kap az energiatárolás. Racsek Dániel, a GNX Engineering Kft. alapító-ügyvezetője arról tart előadást, hogyan válhat ez a terület a következő beruházási hullám motorjává. A geotermia üzleti lehetőségeit pedig Molnár Gábor, az Arctic Green Terv ügyvezető igazgatója mutatja be hazai példákon és beruházói szempontokon keresztül.

A szekció záró panelje azt járja körül,

mely technológiák indíthatják el a következő évek energetikai beruházási aranylázát, és milyen szabályozási, illetve finanszírozási feltételek szükségesek ehhez itthon.

A beszélgetés résztvevői:

Balástyai Márk, a Futureal Energy Partners vezérigazgatója;

Bárdi Barnabás, a MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztályának vezetője;

Fehér Róbert, a 8G Energy vezérigazgatója, a Magyar Megújuló Energia Szövetség alelnöke.

A panelt dr. Mátés-Lányi Ákos, a Taylor Wessing partnere moderálja. A beszélgetés a technológiai lehetőségek mellett azt is megvizsgálja, mi tehet egy projektet ténylegesen megvalósíthatóvá és hosszú távon versenyképessé.

Az esemény remek networking lehetőséget is biztosít, ne maradjon le:

Címlapkép forrása: Portfolio