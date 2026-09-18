Átlépte a bűvös határt a JYSK

A JYSK globális és hazai szinten is rekordárbevétellel zárta a 2025/26-os pénzügyi évet. A dán kiskereskedelmi áruházlánc forgalma Magyarországon első alkalommal haladta meg a 100 milliárd forintot, míg világszerte 7 milliárd eurós bevételt könyvelhetett el a jelentős vásárlószám-növekedésnek és a hálózat folyamatos bővítésének köszönhetően.

A vállalatcsoport globális szinten 12,9 százalékos növekedést ért el, amellyel az éves árbevétele 52,3 milliárd dán koronára, azaz mintegy 7 milliárd euróra emelkedett. A forgalom bővülését az intenzív terjeszkedés is támogatta, a cégcsoport történetében ugyanis rekordszámú, 168 új üzletet nyitottak Európában és Afrikában, emellett 226 meglévő áruház fejlesztését, bővítését vagy költöztetését hajtották végre. A 49 országban több mint 3700 üzlettel és webáruházzal rendelkező hálózat a pénzügyi év során 14 millió új vásárlót szerzett.

A nemzetközi eredményekkel összhangban a magyarországi piac is jelentős bővülést mutatott. A hazai áruházi és online értékesítés együttes forgalma 12,7 százalékkal nőtt az előző időszakhoz képest, így

100,3 milliárd forinton zárt.

A bevételnövekedéshez hozzájárult, hogy a magyarországi vásárlók száma 6,1 százalékkal, több mint 212 ezer fővel emelkedett.

A JYSK a vizsgált időszakban négy új hazai üzletet nyitott, kettőt kibővített, további tízet pedig átépített. A vállalat jelenleg 105 üzletet üzemeltet és több mint 1400 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon. A cégcsoport hazai jelenlétét erősíti az ecseri regionális elosztóközpont is, amely 210 ezer raklapos kapacitásával Európa egyik legnagyobb logisztikai bázisaként hét ország üzleteinek és online megrendeléseinek kiszolgálásáért felel.

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