Bejelentést tett Magyar Péter a Békemenetről

Idén elmarad a Békemenet - írta ki Facebook-oldalára Magyar Péter miniszterelnök.

A Tisza Párt vezetője azt írja: "érdeklődés és közpénz hiányában" elmarad a Fideszhez köthető Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) által évente megrendezett esemény.

Két napja bejelentették a megfáradt harcosok, hogy október 23-án újra lesz Békemenet. Ma pedig közölték, hogy mégsem tartják meg, mert +idő előtti+. Értsd: érdeklődés és közpénz hiányában elmarad"

- írta ki a miniszterelnök.

Az MTI beszámolója szerint a magyarnemzet.hu szerdán azt írta: jobboldali véleményformálók vasárnapra tüntetést, október 23-ára pedig Békemenetet szerveznek a Terror Háza Múzeumhoz, tiltakozásul az intézmény bezárása miatt. A Békemenetet hagyományosan meghirdető Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) vezetősége pénteken a Facebook-oldalán azt írta:

az október 23-i Békemenettel kapcsolatos javaslatot a CÖF megtárgyalta, idő előttinek tartja. A következő Békemenet a későbbiek folyamán lehet esedékes".

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi