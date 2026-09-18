Christine Lagarde bejelentette, 2027-ben távozik az Európai Központi Bank éléről

Mario Cavaggioni X-en közzétett bejegyzése alapján
Christine Lagarde 2027-ben távozik az Európai Központi Bank éléről.
*LAGARDE: I'LL LEAVE AS ECB PRESIDENT IN 2027— Mario Cavaggioni (@CavaggioniMario) September 18, 2026
Christine Lagarde EKB-elnöki mandátuma 2027. október 31-én jár le, azaz a fenti értesülésből nem derül ki, hogy a jegybankár idő előtt mondana le posztjáról (ahogy arról már több spekuláció napvilágot látott) vagy mandátuma lejártával távozik majd. A poszt viszont arra a kérdésre mindenképpen választ ad, hogy Lagarde várhatóan nem kíván ismételten pályázni az EKB elnöki székére.
Frissítés: Lagarde az ír RTÉ Rádiónak adott interjújában erősítette meg a jövő évi távozást, de pontos időpontot nem mondott
Az értesülés forrása a jegybankelnök ír RTÉ Rádiónak adott interjúja volt. A dublini interjúban arra a kérdésre, hogy ez a mandátuma lejártáig, vagyis 2027 októberéig történő maradását jelenti-e, Lagarde csak annyit felelt, hogy
meglátjuk.
Hozzátette, bármikor is kerüljön sor a váltásra, a távozását a lehető legprofesszionálisabb módon fogják kezelni.
Érdekesség, hogy Lagarde 2026 júliusában maga is megerősítette, hogy a mandátuma 2027 októberéig tart, ugyanakkor az interjúban nem zárta ki teljesen a korábbi távozás lehetőségét. Mostani interjújában a jegybankelnök lényegében megismételte júliusi mondaniválóját.
Az EKB elnökének idő előtti távozásával kapcsolatos várakozásokat az utóbbi hetekben több fejlemény is felerősítette. Lagarde előbb bejelentette, hogy januárban kiadja visszaemlékezéseit, a Bloomberg pedig arról számolt be, hogy a davosi csúcstalálkozóról ismert
Világgazdasági Fórum továbbra is igyekszik megnyerni őt a szervezet élére, és a jelek szerint készen áll elfogadni a felkérést.
Lagarde esetleges távozása a nemzetközi jegybanki világ egyik legbefolyásosabb tisztségét szabadítaná fel. A pozícióért várhatóan korábbi holland és spanyol jegybankelnökök is versenybe szállnak. Carlos Cuerpo spanyol gazdasági miniszter pénteken Dublinban úgy fogalmazott, hogy itt az ideje megkezdeni a tárgyalásokat az EKB Lagarde utáni jövőjéről. Hozzátette, nemcsak az elnöki posztról van szó, hiszen jövőre más kulcspozíciók is megüresednek.
Erre maga Lagarde is utalt, kiemelve, hogy Philip Lane főközgazdász és Isabel Schnabel igazgatósági tag mandátuma szintén jövőre jár le. Szerinte az igazgatóság és a Kormányzótanács összetételénél kulcsfontosságú a megfelelő kompetenciamix és a sokszínűség a nemek, a háttér és a szakmai tapasztalat tekintetében egyaránt.
Az Európai Központi Bank jelenleg több kihívással is küzd, a geopolitikai bizonytalanság és a magas energiaárak miatt ugyanis ismét erősödik az inflációs nyomás az euróövezetben. A jegybank idén már két esetben emelte emiatt az irányadó rátát, a piacok azonban továbbra is agresszíven árazzák a kamatemelési ciklus folytatását.
Címlapkép forrása: EU
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