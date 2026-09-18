Csökkent az esélye, hogy német elnöke legyen az EKB-nak

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke gyakorlatilag kiesett az Európai Központi Bank következő elnöki tisztségéért folyó versenyből – írta pénteken a Handelsblatt négy, a folyamatokat ismerő forrásra hivatkozva.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A német üzleti napilap értesülései szerint rendkívül valószínűtlen, hogy a német kormány a Bundesbank vezetőjét jelölné Christine Lagarde utódjául az EKB élére. A hír azért is figyelemre méltó, mert

az euróövezet legnagyobb gazdaságaként Németország eddig még soha nem adta az EKB elnökét,

pedig a frankfurti jegybankelnököt sokáig az egyik legesélyesebb jelöltként tartották számon.

A Handelsblatt forrásai szerint a német kormány végül más irányban keres jelöltet, vagy az uniós intézményi alkuk során más pozíciók megszerzésére összpontosítja majd diplomáciai erőfeszítéseit. Nagel kiesésével tovább szűkül a lehetséges utódok köre Lagarde mandátumának lejártával.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images