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Csökkent az esélye, hogy német elnöke legyen az EKB-nak
Gazdaság

Csökkent az esélye, hogy német elnöke legyen az EKB-nak

Portfolio
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Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke gyakorlatilag kiesett az Európai Központi Bank következő elnöki tisztségéért folyó versenyből – írta pénteken a Handelsblatt négy, a folyamatokat ismerő forrásra hivatkozva.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

A német üzleti napilap értesülései szerint rendkívül valószínűtlen, hogy a német kormány a Bundesbank vezetőjét jelölné Christine Lagarde utódjául az EKB élére. A hír azért is figyelemre méltó, mert

az euróövezet legnagyobb gazdaságaként Németország eddig még soha nem adta az EKB elnökét,

pedig a frankfurti jegybankelnököt sokáig az egyik legesélyesebb jelöltként tartották számon.

A Handelsblatt forrásai szerint a német kormány végül más irányban keres jelöltet, vagy az uniós intézményi alkuk során más pozíciók megszerzésére összpontosítja majd diplomáciai erőfeszítéseit. Nagel kiesésével tovább szűkül a lehetséges utódok köre Lagarde mandátumának lejártával.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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