Éjjel-nappal gyártják a BMW-ket Debrecenben, brutális tempóra kapcsolt a gyár

Felpörgetik a termelést

Még magasabb fokozatba kapcsolt a BMW debreceni gyára,

az üzem átállt a három műszakos munkarendre, így már napi 24 órában folyik a termelés.

A bimmertoday.de beszámolója szerint

a BMW történetében még egyetlen új gyár termelését sem futtatták fel ilyen gyorsan.

A debreceni üzemben nyolc hónappal a sorozatgyártás megkezdése után már három műszakban készülnek az autók.

A háttérben elsősorban az új BMW iX3 iránti erős kereslet áll. A BMW közlése szerint csak az európai piacokról már 100 ezer megrendelés érkezett a modellre.

A gyártás felfutását jól mutatja, hogy Debrecenben néhány hete készült el az 50 ezredik autó. A három műszak bevezetésével a következő 50 ezer iX3 már lényegesen rövidebb idő alatt gördülhet le a gyártósorról.

Hans-Peter Kemser, a BMW debreceni gyárának vezetője szerint a tempó önmagáért beszél. Kiemelte, hogy ilyen gyors felfutásra még nem volt példa a BMW-csoport új üzemeinek történetében. Ehhez a dolgozói létszámot is gyors ütemben kellett növelni, rövid idő alatt nagyszámú új munkatárs betanítását és képzését végezték el.

A három műszakra történő átállás azért is fontos, mert a tervek szerint

már idén ősszel megkezdődik egy második, teljesen új Neue Klasse modell gyártása Debrecenben.

A BMW egyelőre nem nevezte meg az autót. A BimmerToday értesülése szerint az új modell a még be sem mutatott BMW iX4 lehet. A NA7 gyári kódnevű elektromos SUV-kupé az iX3 technikai alapjaira épülhet, sportosabb tetővonallal és kedvezőbb aerodinamikával.

Az iX4 hivatalos bemutatása a lap szerint néhány héten belül várható, a debreceni üzemben azonban már javában zajlik a gyártás előkészítése.

Ha valóban az iX4 lesz a következő debreceni modell, a magyar üzem rövid idő alatt két fontos elektromos BMW gyártási központjává válik.

A Neue Klasse modellcsalád gyártását közben más BMW-üzemekben is bővítik. Münchenben készül az új elektromos i3, Kínában pedig annak hosszított változata. Jövőre érkezik az i3 Touring is, amit elsősorban az európai kombivásárlóknak szánnak.

A debreceni gyár szerepe különleges,

itt indult el elsőként a Neue Klasse új generációjának sorozatgyártása.

Az iX3 kínai piacra szánt hosszított változatát helyben, Kínában gyártják, így a debreceni kapacitás elsősorban a többi piac kiszolgálását támogatja.

Nyolc év alatt jutott el idáig a debreceni BMW-gyár

A debreceni beruházást még 2018 júliusában jelentette be a BMW, miután a német autógyártó több európai helyszínt is megvizsgált. Az üzem alapkövét 2022 júniusában tették le, az akkori tervek egy mintegy egymilliárd eurós beruházásról és évi 150 ezer autós gyártási kapacitásról szóltak. A BMW már a fejlesztés korai szakaszában jelezte, hogy a gyárat úgy alakítják ki, hogy később tovább lehessen bővíteni, így hosszabb távon a 150 ezres éves termelésnél jóval nagyobb volumenre is lehetőség nyílhat.

A beruházás mérete önmagában is jelentős. A teljes telephely több mint 400 hektáron terül el, a gyártócsarnok alapterülete mintegy 140 ezer négyzetméter.

A próbagyártás már 2024 végén megkezdődött, akkor közel 2000 ember dolgozott az üzemben. A következő hónapok az új gyártási folyamatok és az iX3 finomhangolásával teltek. A gyár hivatalos megnyitóját 2025. szeptember 26-án tartották, a sorozatgyártás pedig 2025 őszén indult el. Debrecen különleges szerepet kapott a BMW globális rendszerében, itt kezdődött meg elsőként a Neue Klasse új generációjának gyártása, első modellként a tisztán elektromos iX3-mal.

A Neue Klasse a BMW egyik legnagyobb technológiai váltása az elmúlt évtizedekben. Az új platformot eleve elektromos hajtásra tervezték, és az iX3 lett az első sorozatgyártású modell, ami erre épül. A debreceni üzem ezért a BMW új elektromos korszakának egyik legfontosabb gyártási központjává vált.

Az iX3 iránt már röviddel a piaci rajt után a vártnál erősebb kereslet mutatkozott. Februárban arról érkeztek hírek, hogy a modellhez tervezett 2026-os gyártási kapacitást lényegében már lekötötték a megrendelések, ezért a BMW a második műszak bevezetésére készült Debrecenben. Az autó az első teljes európai értékesítési hónapjában 10 299 vásárlóhoz került, áprilisban pedig már kategóriája legnépszerűbb elektromos modellje volt Európában.

A termelés felfutásával a létszám is gyorsan nőtt. Idén márciusban már több mint 4000 ember dolgozott közvetlenül a BMW debreceni gyárában, és az iX3 iránti kereslet miatt tovább folyt a toborzás. Összehasonlításképpen a gyár 2024 végén még 2000 embert foglalkoztatott, vagyis bő egy év alatt több mint megduplázódott a dolgozók száma.

A mostani három műszakos átállással újabb szintre lépett az üzem. A 2025 őszén elindított gyár kevesebb mint egy év alatt jutott el oda, hogy napi 24 órában termel, az eredetileg évi 150 ezer autóra méretezett kapacitás pedig a BMW korábbi közlései szerint később tovább bővíthető. Az iX3 sikere és a következő Neue Klasse modell érkezése alapján erre a rugalmasságra a vártnál hamarabb szükség lehet.

Címlapkép forrása: Portfolio