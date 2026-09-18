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Eldőlt az MKIK elnökének sorsa a belső lázadás után
Gazdaság

Eldőlt az MKIK elnökének sorsa a belső lázadás után

Portfolio
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A Területi Elnökök Kollégiumának (TEK) többsége bizalmat szavazott Nagy Eleknek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökének. A testület felkérte az elnököt, hogy a belső vitákkal, valamint a kötelező kamarai hozzájárulás megváltoztatásával terhelt átmeneti időszakban is irányítsa a szervezetet, amelynek vezetésében új szakemberek is feladatot kapnak.
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A területi kamarai elnököket tömörítő kollégium szeptember 17-i ülésén a jelenlévők egyhangúlag támogatták az elnököt és az operatív vezetést. A megerősítés előzménye, hogy a

23 területi elnök közül öten korábban nyílt levélben kezdeményezték Nagy Elek távozását.

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A testület döntése alapján az elnök a kamarai működést érintő törvénymódosítások elfogadásáig, illetve az azokból következő esetleges tisztújításig marad az MKIK élén a kialakult helyzet kezelése érdekében.

A kamara jelenleg jelentős átalakulás előtt áll, miután a kormány bejelentette az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás átalakítását, valamint a projektalapú finanszírozás bevezetését. Az MKIK a konkrét jogszabály-módosítások megismerését követően tudja részletesen értékelni és a gyakorlathoz igazítani új működési kereteit. A szervezet közlése szerint a vezetés továbbra is egy költséghatékonyabb, szolgáltatói szemléletű hálózat kialakítására törekszik, amelynek részeként a közelmúltban több új, a digitalizációra és a startupokra fókuszáló program is indult.

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Az ülésen a kamarai struktúra megújításának részeként új szakembereket is bemutattak, akik a jövőben kulcspozíciókat tölthetnek be. Dr. Csorbai Hajnalka, az OPTEN stratégiai és operatív igazgatója az adatalapú döntéshozatal erősítése érdekében az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. igazgatóságában kap helyet, egyúttal ő a Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöki várományosa. Mellette Krocsek Attila fintechszakértőt, a BlockBen cégcsoport vezérigazgatóját az MKIK pénzügyi alelnöki tisztségére javasolja a testület.

Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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