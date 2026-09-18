Eldőlt az MKIK elnökének sorsa a belső lázadás után

A Területi Elnökök Kollégiumának (TEK) többsége bizalmat szavazott Nagy Eleknek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnökének. A testület felkérte az elnököt, hogy a belső vitákkal, valamint a kötelező kamarai hozzájárulás megváltoztatásával terhelt átmeneti időszakban is irányítsa a szervezetet, amelynek vezetésében új szakemberek is feladatot kapnak.

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A területi kamarai elnököket tömörítő kollégium szeptember 17-i ülésén a jelenlévők egyhangúlag támogatták az elnököt és az operatív vezetést. A megerősítés előzménye, hogy a

23 területi elnök közül öten korábban nyílt levélben kezdeményezték Nagy Elek távozását.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 09. 17. Áll a bál a kamaránál: súlyos vádakat fogalmaztak meg

A testület döntése alapján az elnök a kamarai működést érintő törvénymódosítások elfogadásáig, illetve az azokból következő esetleges tisztújításig marad az MKIK élén a kialakult helyzet kezelése érdekében.

A kamara jelenleg jelentős átalakulás előtt áll, miután a kormány bejelentette az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás átalakítását, valamint a projektalapú finanszírozás bevezetését. Az MKIK a konkrét jogszabály-módosítások megismerését követően tudja részletesen értékelni és a gyakorlathoz igazítani új működési kereteit. A szervezet közlése szerint a vezetés továbbra is egy költséghatékonyabb, szolgáltatói szemléletű hálózat kialakítására törekszik, amelynek részeként a közelmúltban több új, a digitalizációra és a startupokra fókuszáló program is indult.

Az ülésen a kamarai struktúra megújításának részeként új szakembereket is bemutattak, akik a jövőben kulcspozíciókat tölthetnek be. Dr. Csorbai Hajnalka, az OPTEN stratégiai és operatív igazgatója az adatalapú döntéshozatal erősítése érdekében az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. igazgatóságában kap helyet, egyúttal ő a Gazdaságfejlesztési Bizottság elnöki várományosa. Mellette Krocsek Attila fintechszakértőt, a BlockBen cégcsoport vezérigazgatóját az MKIK pénzügyi alelnöki tisztségére javasolja a testület.

Címlapkép forrása: Portfolio