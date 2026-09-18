Elmondták az elemzők, újabb fájdalmas lépésre készül az Európai Központi Bank

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Az elemzői várakozások az elmúlt hetekben jelentősen átrendeződtek. Korábban még az volt a konszenzus, hogy a szeptemberi, 25 bázispontos emeléssel lezárult a jelenlegi szigorítási ciklus.

Az olaj- és földgázárak megugrása, valamint az EKB múlt héten felfelé módosított inflációs előrejelzése azonban új helyzetet teremtett.

Az elemzőházak többsége – köztük a Bloomberg Economics, a Goldman Sachs, a Deutsche Bank, a BNP Paribas, a JPMorgan és az UBS – egy további, decemberi kamatemelést tart valószínűnek. A Nomura, a Citi és a Nordea ugyanakkor két újabb lépéssel számol, így decemberben és 2027 márciusában is egy-egy 25 bázispontos emelést várnak, ami 3 százalékra emelné a betéti kamatot. A Nomura elemzője szerint

az iráni konfliktus már kellően hosszú ideje tartja magasan az energiaárakat ahhoz, hogy a decemberi emelés valószínűbbé váljon.

A piac az elemzőknél is agresszívabb forgatókönyvet áraz, hiszen a hordónkénti 100 dollár feletti olajár és a 2 százalék feletti infláció mellett

a befektetők a jövő év végéig legalább három további kamatemelésre számítanak.

Az EKB döntéshozói maguk is további szigorítást vetítettek előre, bár annak ütemezéséről nem foglaltak egyértelműen állást. Gabriel Makhlouf ír jegybankár csütörtökön hangsúlyozta, hogy

a bizonytalan környezetben minden ülés nyitott.

Az ellentáborban lévő Rabobank, Morgan Stanley és TD Securities továbbra is úgy véli, hogy a szeptemberi emelés volt az utolsó a ciklusban. Az ING elemzője arra figyelmeztetett, hogy

a költségvetési gondok és a növekvő kötvényhozamok mellett nehéz elképzelni, hogy az EKB recessziót kockáztatna egy alapvetően kínálati oldali sokk kezelése miatt.

A Commerzbank ugyanakkor – bár decemberre még valószínűsít egy emelést – a piaci árazással ellentétben 2027-re már nem számol újabb szigorítással, mivel várakozásaik szerint az amerikai-iráni konfliktus a téli hónapokban fokozatosan enyhül majd, az infláció pedig az évforduló után csökkenésnek indul.

A Bloomberg felmérésében szereplő közgazdászok arra számítanak, hogy

a kamatszint egészen 2027 decemberéig 2,75 százalékon marad, amikor is az EKB megkezdheti a monetáris enyhítést.

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