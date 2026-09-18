Előkerült a nemzetbiztonsági kockázatok miatt vizsgált Szijjártó Péter

Szijjártó Péter bizottsági meghallgatása azért vált indokolttá, mert a választások után alig három hónappal lemondott képviselői mandátumáról, és a kínai BYD autóipari óriásvállalat nemzetközi menedzsereként helyezkedett el.

A parlamenti nemzetbiztonsági bizottság érvelése szerint, mivel külügyminiszterként maga is aktívan közreműködött a cég magyarországi beruházásában, a vállalathoz történő átigazolása nemzetbiztonsági kockázatokat is felvethet. Apáti István, a testület elnöke bízik abban, hogy a következő zárt ülésre sikerül beidézniük a volt tárcavezetőt.

A folyamat elhúzódásának oka meglehetősen groteszk, a hivatalos szervek állítása szerint ugyanis egyszerűen nem tudják utolérni a volt minisztert.

Apáti István még augusztus végén kérte ki Szijjártó elérhetőségeit a Külgazdasági és Külügyminisztériumtól, ahonnan bő egy héttel később az a válasz érkezett, hogy korábbi munkavállalójuk ügyében nem illetékesek – noha a testület csupán a mobilszámát kérte. Az Országgyűlés Hivatala szintén elutasította a megkeresést arra hivatkozva, hogy személyes adatokat csak már megindult eljárás esetén adhatnak ki. A megkérdezett fideszes képviselők pedig egységesen azzal érvelnek, hogy a frakcióból való kilépése óta nekik sincs meg a korábbi tárcavezető telefonszáma.

A jelek szerint ugyanakkor Szijjártó Péter egyáltalán nem elérhetetlen – írja a Magyar Hang, amely szerint a sajtó munkatársai akadálytalanul kapcsolatba léptek vele, egy hírportálnak például SMS-ben válaszolt, jelezve, hogy épp a Közel-Keleten tárgyal.

Múlt pénteken ráadásul egy olvasó Kisvárdán fotózta le, amint Seszták Miklós országgyűlési képviselővel, korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel találkozott.

Szijjártó az esettel kapcsolatban megerősítette, hogy aznap a fia U17-es labdarúgó-mérkőzését ment megnézni a városba. Jelenlétéről a helyi klub sportigazgatóján keresztül értesült Seszták Miklós, aki ezt követően hívta meg egy kávéra.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kocsis Zoltán