Emelkednek az inflációs várakozások az euróövezetben

Az EKB pénteken közzétett havi felmérése szerint a fogyasztók a következő egy évre 3 százalékos áremelkedésre számítanak, szemben a júliusi 2,9 százalékkal. A monetáris politika szempontjából meghatározóbb hároméves mutató 2,7-ről 2,9 százalékra ugrott, de az ötéves várakozások is nőttek. Az adatok alátámasztják a befektetők egyre erőteljesebb várakozásait az EKB további monetáris szigorításával kapcsolatban, miután a jegybank ebben a hónapban másodszor is megemelte a betéti kamatot - írja a Bloomberg.
A döntéshozók a februárban kirobbant iráni háború nyomán megugró olaj- és földgázárakra reagálnak, miközben a konfliktus lezárása egyelőre nem látszik.
Az eurózóna inflációja augusztusban 3,2 százalékra gyorsult, ami csaknem hároméves csúcsnak számít, és jócskán meghaladja a jegybank 2 százalékos célját.
A jegybanki döntéshozók kiemelt figyelemmel kísérik az inflációs várakozásokat, mivel azok érdemben befolyásolják a jövőbeli bérmozgásokat és a vállalatok árazási döntéseit.
Az augusztus 6. és 24. között végzett felmérés szerint a válaszadók a 21 tagállamból álló euróövezet gazdaságának 1,2 százalékos zsugorodására számítanak a következő egy évben, ami megegyezik az előző havi értékkel.
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