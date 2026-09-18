Itt a bejelentés: négy üggyel kezd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal

A HVG rendezvényén az NVVH vezetője Hadházy Ákos korábbi bírálataira és az általa kiszivárogtatott információkra is reagált. Kitért arra a társadalomban gyakran megfogalmazódó felvetésre, miszerint felesleges hosszan nyomozni olyan esetekben, amelyeket a sajtó korábban már részletesen feltárt.
Unger Anna tapasztalatai szerint a közvélemény sokkal inkább a büntetőjogi szankciókat és a felelősök rács mögé juttatását várja el, mint magát a vagyon-visszaszerzést.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a feladatuk összetettebb annál, mint hogy egyszerűen leültessék az elkövetőket, bár megjegyezte, hogy Tasnády Katalin elnökhelyettes a gyanúsítottak rabosítására is ki van képezve.
A hivatalvezető alapvetésnek tartja, hogy a korábbi rendszer emberei megpróbálnak majd beépülni az újonnan felállt NVVH-ba.
Kifejtette, hogy felkészültek arra, hogy a vizsgálatok során számos olyan visszaéléssel szembesülnek majd, amelyek jelenleg még a képzeletüket is felülmúlják.
A beszélgetés során Unger Anna elemezte a NER működési sajátosságait, szót ejtve a korábbi hatalom "lustaságáról", és vázolta, miként lehetne hatékonyabbá és gyorsabbá tenni a bírósági eljárásokat. Arról is őszintén beszélt, hogyan élte meg az őt ért elmúlt heti támadásokat, végül pedig leszögezte, hogy a hivatalnak akkor is határozottan fel kell majd lépnie, ha a jelenlegi Tisza-kormány esetleg nem sáfárkodik megfelelően a visszaállamosított vagyonnal.
Ezenkívül Ungár Anna elmondta, hogy szeptember a három elnökhelyettes esetében a pályázat szeptember végén zárul és reményei szerint október 8-ig kiderül a három elnökhelyettes személye is.
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