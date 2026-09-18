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Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Gazdaság

Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!

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Pénteken nem történt újabb árváltozás a hazai töltőállomásokon, írja a holtankoljak.

A 95-ös benzin és a gázolaj országos átlagára egyaránt változatlan maradt a csütörtöki adatokhoz képest,

így a hét végén 635, illetve 709 forintos literenkénti átlagárakkal találkozhatnak az autósok.

Az elmúlt napokban mindkét üzemanyagtípus ára emelkedett, csütörtökön pedig újabb jelentősebb drágulás történt. A pénteki stabilitás így egyelőre megállította az elmúlt napok áremelkedő tendenciáját.

A hét utolsó munkanapján az országos átlagárak jelenleg:

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  • 95-ös benzin: 635 Ft/liter
  • Gázolaj: 709 Ft/liter
benyaa
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