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Jöhet a német üzemanyag-ársapka, de van egy fontos különbség a magyar megoldáshoz képest
Gazdaság

Jöhet a német üzemanyag-ársapka, de van egy fontos különbség a magyar megoldáshoz képest

Portfolio
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Kettős üzemanyagár-csökkentő csomagot tárgyal a német kormány: a jövedéki adó mérséklésével literenként 17 centtel olcsóbb lehet a tankolás, emellett belga és luxemburgi mintára hatósági maximálárat is bevezetnének – írja a Bild. A megállapodás a tartományokkal folytatott egyeztetésen múlik.

A csomag két elemből állna:

  • Az első a jövedéki adó csökkentése literenként 14 eurócenttel. Mivel így kevesebb áfa is rakódik az árra, a literenkénti ár összesen mintegy 17 centtel eshet. A lap szerint az adócsökkentés mellett az szólt, hogy a vállalkozásoknak is segít, ugyanis egy tisztán áfacsökkentésből a cégek kimaradtak volna, mert számukra az áfa jellemzően átfutó tétel.
  • A második az üzemanyag-ársapka. Ez a magyar hatósági árhoz hasonlóan, de annyiban eltérően működne, hogy "mozgó árplafonként" működne, amelyet a tényleges olajárhoz indexálnának. Belgium és Luxemburg már ilyen modell szerint állapít meg törvényi maximálárat a benzinre és a gázolajra.

A két intézkedés nem egyszerre, hanem egymás után lépne életbe.

A csomag legnagyobb kérdése a finanszírozás. Az egyik lehetőség egy extraprofitadó bevezetése az olajvállalatokra, ami nagy ellenállásba ütközhet - és akár uniós szabályozás is megakaszthatja. A kormány most azt szeretné, ha a tartományok is beszállnának a milliárdos költségekbe. A német híroldal szerint épp erről folyik az egyeztetés a miniszterelnökökkel, és a remény az, hogy még a pénteki nap folyamán bejelenthetik a megállapodást.

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Németország áprilisban már bevezetett egy hasonló, mintegy 1,6 milliárd eurós csomagot: a benzin és a dízel energiaadóját két hónapra, május elejétől június végéig csökkentették körülbelül 17 centtel. A magas költség miatt az ismétlést sokan kizártnak tartották, most mégis erre készülnek.

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Emellett április 1-je óta a német töltőállomások naponta csak egyszer, délben emelhetik az áraikat, bár szakértők szerint ennek nem volt érzékelhető árcsökkentő hatása. A Portfolio kedden írta meg, hogy Thorsten Frei, a kancellár bizalmi embere szerint a jövedéki adó csökkentésének már októberben életbe kellene lépnie.

Magyarországon mindkettőt kipróbálták

A német csomag két eleme magyar szemmel ismerős. A Fidesz-kormány 2026 márciusában az uniós minimumszintre csökkentette a benzin és a gázolaj jövedéki adóját, és védett árat vezetett be: a 95-ös benzinre 595, a gázolajra 615 forintot literenként. Ezt végül a Tisza-kormány a nyár folyamán kivezette, majd egy új megközelítéssel bevezette a dízeltámogatást.

Ennél is közelebbi párhuzam a 2022-es hatósági ársapka, amely 480 forintos egységáron tartotta az üzemanyagot, de ellátási zavarokhoz vezetett, és a kormány végül kivezette. A német modell ettől lényegesen különbözik:

a tényleges olajárhoz igazodik, nem egy rögzített összeg – vagyis nem tud annyira elszakadni a piactól, ahogy a magyar fix ár tette.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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