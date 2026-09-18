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Jön a nagy fordulat az időjárásban Magyarországon: már láthatáron a kemény lehűlés
Gazdaság

Jön a nagy fordulat az időjárásban Magyarországon: már láthatáron a kemény lehűlés

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A hazánkat tegnap elérő hidegfront éles határvonalat húzott az ország időjárásában, ugyanis a nyugati országrészben jelentősen visszaesett a hőmérséklet, miközben keleten az átlagnál jóval melegebb idő maradt. A hétvégén még visszatér a nyárias meleg, hétfőn azonban egy újabb front hoz erős szelet és jelentős lehűlést - írta a HungaroMet a Facebook-oldalán.

A front mögött, a nyugati országrészben a nappali csúcsértékek már visszaestek a sokéves átlag környékére, hazánk többi részén viszont továbbra is több fokkal a megszokott felett alakult a hőmérséklet.

Hasonló kettősség jellemezte a hajnali órákat is, bár a minimumok országos átlagban még így is kiugróan magasak maradtak, a normálisnál csaknem öt fokkal, pontosan 4,9 Celsius-fokkal bizonyultak enyhébbnek. A felhősödést és a lehűlést némi csapadék is kísérte, a délkeleti régió egyes mérőállomásain 10 millimétert meghaladó esőt regisztráltak.

A hétvégén országszerte ismét melegszik a levegő, a csúcshőmérséklet nagyrészt 25 fok felett alakul. Ez a nyárias időjárás azonban nem tart sokáig,

hétfőn ugyanis egy újabb hidegfront éri el térségünket, ami megerősödő széllel és a korábbiaknál jóval hűvösebb levegő beáramlásával jár majd.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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