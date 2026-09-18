Jön a nagy fordulat az időjárásban Magyarországon: már láthatáron a kemény lehűlés

A front mögött, a nyugati országrészben a nappali csúcsértékek már visszaestek a sokéves átlag környékére, hazánk többi részén viszont továbbra is több fokkal a megszokott felett alakult a hőmérséklet.

Hasonló kettősség jellemezte a hajnali órákat is, bár a minimumok országos átlagban még így is kiugróan magasak maradtak, a normálisnál csaknem öt fokkal, pontosan 4,9 Celsius-fokkal bizonyultak enyhébbnek. A felhősödést és a lehűlést némi csapadék is kísérte, a délkeleti régió egyes mérőállomásain 10 millimétert meghaladó esőt regisztráltak.

A hétvégén országszerte ismét melegszik a levegő, a csúcshőmérséklet nagyrészt 25 fok felett alakul. Ez a nyárias időjárás azonban nem tart sokáig,

hétfőn ugyanis egy újabb hidegfront éri el térségünket, ami megerősödő széllel és a korábbiaknál jóval hűvösebb levegő beáramlásával jár majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images