Kapitány István elárulta, mikor születhet döntés Paks II-ről és mit gondol a rezsicsökkentésről

A kormány Paks II. szerződései mellett a beruházás teljes üzleti modelljét és a magyar energiamixben betöltendő szerepét is felülvizsgálja. A Ságodi Attila vezette projektcsapat munkáját év végéig fejeznék be, Kapitány István pedig egyértelművé tette, hogy az értékelés az új blokkok szükségességére is kiterjed.
Akkor fogjuk meghozni azt a döntést, hogy az energiamixben erre az atomerőműre szüksége van-e Magyarországnak vagy sem
– fogalmazott.
A szerződéseket már megismerték: a miniszter szerint tudják, milyen áron, milyen feltételekkel és milyen tárgyalások nyomán kötötték meg azokat. A vizsgálat eredményét ugyanakkor nem akarta megelőlegezni.
Arra a kérdésre, hogy az előző kormány jó megállapodást kötött-e, Kapitány azt mondta, hogy "az eredeti időpontban, az akkori áron és ütemezéssel indokolható lehetett a beruházás - csakhogy nem valósult meg a tervezett módon". Azóta a projekt költségei és az alternatív energiatermelési lehetőségek árai is változtak, így ma már más feltételek között kell értékelni a megtérülést és az ellátásban betöltött szerepet.
Az emíltett év végi határidő egybeesik az új energiastratégia kidolgozásának korábban jelzett ütemezésével.
A nukleáris energia iránti elkötelezettség ugyanakkor nem változott
– hangsúlyozta Kapitány.
A már működő paksi atomerőmű további üzemidő-hosszabbítását is vizsgálják, amellyel a blokkok 2052–2055-ig termelhetnének. Külön kérdésre azt is leszögezte: nincs olyan döntés, hogy Paks I. üzemidejét meghosszabbítják, Paks II.-ből pedig kilépnek. Jelenleg a lehetőségeket mérlegelik, a beruházásból való esetleges kiszállás költségeinek elemzését sem zárták még le.
Az orosz földgáz kiváltásáról a miniszter azt mondta, hogy Magyarország képes biztosítani az ellátását más forrásokból a 2027-es uniós kivezetés esetén. Érvelése szerint a magas orosz részarány nem elsősorban fizikai kényszerből fakad, a határkeresztező vezetékek több irányból is lehetővé teszik a beszerzést.
A lehetséges alternatívák között a romániai Neptun Deep mező termelését és az LNG-beszerzéseket említette. Arról ugyanakkor nem mondott konkrét számot, hogy a kormányváltás óta mennyivel csökkent az orosz gáz aránya és elismerte, hogy továbbra is Oroszország a meghatározó beszerzési forrás.
Ugyanakkor válaszában nyitva hagyta annak lehetőségét is, hogy
a nemzetközi helyzet és az uniós feltételek változása esetén az orosz forrás megmaradjon a beszerzési lehetőségek között.
A hangsúlyt a minél több elérhető szállítási útvonalra és forrásra helyezte, miközben jelezte, hogy "természetesen Magyarország alkalmazkodik az uniós döntésekhez".
Az idei télre a tárolói készletek alapján felkészültnek tartja az országot. Közlése szerint a téli fogyasztás több mint 70 százalékának megfelelő gáz már a tárolókban van, amelyek töltöttsége jóval 60 százalék felett jár. A folyamatosan elérhető importlehetőségekkel együtt ez szerinte biztosítja a fizikai ellátást. Az áremelkedés hatását pedig az év végéig érvényes fedezeti megoldások is mérséklik.
A villamosenergia-rendszerben a miniszter a napenergia, a szélenergia, az atomenergia és a tárolás együttes fejlesztésére építene. 2030-ig 3000–4000 megawattra növelnék az energiatárolók összesített teljesítményét.
Kapitány a fejlesztésektől az importfüggőség jelentős csökkenését is várja.
A jelenlegi, általa 20–25 százalékosként leírt éves áramimportarányt 5 százalék környékére vinnék le a 2030-as évek elejére.
Ebben az új szélerőműveknek és a tárolóknak is szerepet szánnak, miközben a meglévő paksi blokkok továbbra is meghatározó termelők maradnának.
A szélerőművek telepítését helyi gazdasági előnyökkel is összekötnék. Kapitány szerint a pályázati konstrukció része a 25 százalékos energiaközösségi részvétel felajánlása, amelyen keresztül a környékbeli vállalkozások és lakosok is részesedhetnének a termelés hasznából.
"A beruházók egyszeri helyi hozzájárulást, majd a termelés után megawattóránként 2 eurót fizetnének" – ismertette a miniszter. A helyi közösségek támogatásánál a szélerőművek öt kilométeres környezetét említette. Példája szerint egy húszezres településnél 50–100 millió forintos, nagyobb település esetén akár 500 millió forintos bevétel is keletkezhetne. (Ezek települési, közösségi bevételek lennének, nem a környéken élőknek automatikusan járó közvetlen kifizetések).
A beruházások megvalósíthatóságáról ugyanakkor már elindult a szakmai vita:
A rezsicsökkentés rendszerének átalakításáról feltett kérdésekre Kapitány többször kitérő választ adott.
Úgy látja, hogy a problémát elsősorban az energiatermelés költségeinek leszorításával kell megoldani.
Szerinte először olyan energiamixet kell kialakítani, amely olcsóbban biztosítja az ellátást - az így keletkező költségek elosztását külön kérdésként kezelte. A rendszer szociális és gazdasági szempontjait egyaránt hangsúlyozta, miközben arra sem adott konkrét választ, hogy módosítanák-e a tehetősebb háztartások támogatását.
Ugyanakkor megemítette a rezsicsökkentés plusz program kapcsán a tűzifa áfájának csökkentését és a szociális tűzifakeret növelését emelte ki. Ezekkel azokat a háztartásokat is támogatják, amelyek tűzifával fűtenek, így a gázra és az áramra épülő rezsivédelemből kevésbé részesülnek.
Kiemelte:
hosszabb távon a saját áramtermelést, az energiatárolást és az energiahatékonyság javítását tartja meghatározónak.
A nyári paksi nehézségekre visszatérve a miniszter azt állította, hogy a lakosság 84 százaléka visszafogta a fogyasztását. Az interjúból nem derült ki, milyen mérés vagy felmérés alapján jutottak erre az arányra. A tapasztalatokat pozitívnak értékelte, a műszaki feladatok között pedig a hűtővízszivattyúk alacsonyabb szintre helyezését említette, hogy az erőmű jobban alkalmazkodhasson a Duna alacsony vízállásához.
A dízelautósok támogatásáról összesen 40 milliárd forintos költséget említett.
A célzott segítséget az általános árkorlátozásnál kedvezőbb megoldásnak tartja, mert szerinte így a piaci működés fenntartása mellett lehet enyhíteni az érintett háztartások terheit. A stratégiai készletek rendszeres, árleszorítási célú felhasználását ugyanakkor ellenezte.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
10 milliárdos vagyoni hátrány a Volánbusznál - közleményt adott ki a MÁV vezetése
Már a rendőrség is nyomoz az ügyben.
Moszkva nekiment a keleti hatalomnak: azonnali lépéseket várnak
Egy csúcsfegyver miatt akadt ki a Kreml.
Tömegével darálják be a könyveket, a 2022 előtti tiszta emberi tudás lett a mesterséges intelligencia legértékesebb nyersanyaga
Elharapódzott a destruktív szkennelés, széttárják a kezüket a hatóságok.
Akár újabb kamatemelés is jöhet a lengyeleknél
Az energiaárak miatt.
Trump bejelentette: küszöbön a megállapodás, hamarosan megindulhatnak az amerikai katonák
Még van néhány simítás.
Coface: kínai sokk alá került a közép-európai gazdaság, az ágazati különbségek döntenek
Fokozódik a verseny, szűkülnek a profitkilátások.
Vajon tudsz 50 négyzetméteres lakást venni mediánbérből?
A Bankmonitor azt nézte meg, hogy az első félévre érvényes megyei nettó mediánbérből lehetséges-e vásárolni egy saját 50 négyzetméteres lakást 2026 augusztusában, ha a vásárlónak van e
A benzinársapkánál minden jobb
HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple P
Drágul az egész régió, de Magyarország jár az élen
Másfél évtizede még a válság ütötte sebeket nyögte a régió lakáspiaca, 2025-ben már több országban is kétszámjegyű volt a drágulás. A vizsgált tizenegy ország közül... The post Drá
Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon
A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag
Miért kerül 3-szor annyiba a te étkezésed? - kutatás
Online beszélgetések során nagyon sokszor kiderül, hogy hatalmas különbségek vannak az étkezésre költött keretben. Van, aki két főre 50-70 ezer forintból ki tudja hozni az étkezést, mások
Leggett & Platt - itt a vége
Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett & Platt (LEG) felvásárlását.Leggett & Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L
Mekkora növekedésre képes a magyar gazdaság?
Az elmúlt három évben a magyar gazdaság teljesítménye gyakorlatilag stagnált. Mi válthatja fel a kifutó, foglalkoztatás-bővülésre épülő növekedési modellt, és reális lehet-e hosszabb t
Elfogadták az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatalára vonatkozó törvényt
Az Országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjava
Kóstold végig Magyarország legjobb borait! (x)
Szeptember 26-án jön a Winelovers 100 Nagykóstoló
Toyota: 35 éve Magyarországon - 8 új modell 2026-ban (x)
Kemény üzenet a Fedtől: veszélyben a magyar kamatcsökkentés is?
2023 júliusa óta nem történt ilyen.
Fejreállt a világ: nyáron már csak sétáltatni lehet az állatokat, legeltetni nem
Az aszálytól és az erős forinttól is szenvednek a termelők.
Juharlevél az uniós zászlón? Meghúzta az EU a váratlant
Többszörös lépéskényszerben Brüsszel.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A pénzkeresés alkímiája
Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.