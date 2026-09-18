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Kidöntötte az autó a betonoszlopot: teljes útlezárás Budapesten, buszokat is elterelnek
Gazdaság

Kidöntötte az autó a betonoszlopot: teljes útlezárás Budapesten, buszokat is elterelnek

MTI
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Lezárt a rendőrség egy útszakaszt a főváros XVIII. kerületében, a Baross utcában, ahol két autó ütközött, és az egyik jármű kidöntött egy betonoszlopot is péntek délután; a lezárás érinti a közösségi közlekedést is.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt írta, hogy a baleset a Havanna lakótelepnél történt, a két járműben három ember utazott. A tűzoltók megkezdték a műszaki mentést.

A Budapesti Közlekedési Központ Facebook-oldalán azt közölte, hogy a baleset miatt a 36-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Fiatalság utca és a Margó Tivadar utca megállót Pestszentlőrinc vasútállomás felé A 93-as és a 93A autóbusz szintén terelve jár, nem érinti a Margó Tivadar utca megállót a Szemeretelep vasútállomás, illetve a Fedezék utca felé.

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