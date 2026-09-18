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Leváltása ellen érvel az Integritási Hatóság elnöke
Gazdaság

Leváltása ellen érvel az Integritási Hatóság elnöke

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Hamarosan kitűzi a bíróság a tárgyalás időpontját abban a közigazgatási perben, amelyben Biró Ferenc, az Integritás Hatóság (IH) elnökének hivatalvesztéséről döntenek. A 140 millió forintos hűtlen kezeléssel és más bűncselekményekkel vádolt vezető eltávolítását az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte. Biró azonban politikai lejárató akciót sejt a háttérben, így ellenkérelmet nyújtott be, hogy a helyreállítási terv végrehajtása érdekében folytathassa a kibővített hatáskörű hivatal irányítását.

A Fővárosi Törvényszék előtt zajló

eljárás tétje, hogy a 2022-ben létrehozott korrupcióellenes csúcsszerv vezetője a posztján maradhat-e az ellene júniusban emelt ügyészségi vád után - írja a HVG.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a szervezet elnökének felmentése már gyanúsítás esetén is kezdeményezhető, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke, Windisch László azonban megvárta a vádemelést, és munkáltatói jogkörében fellépve csak ezután indított pert Biró jogviszonyának megszüntetésére,

Biró Ferenc alperesként már be is nyújtotta ellenkérelmét, mivel szerinte az elmozdítását célzó kereset veszélyezteti az uniós források lehívását.

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Minden jogi eszközt meg akar ragadni, hogy a hatóság zavartalanul működhessen, különösen most, hogy a Tisza-párti parlamenti többség a Magyar-kormány javaslatára jelentősen kiterjesztette az IH hatáskörét – például az új képviselői vagyonnyilatkozatok ellenőrzése terén.

Az elnök határozottan tagadja a vádakat, az eljárást pedig az előző rendszer politikai indíttatású akciójának tartja. Állítása szerint korábban Tuzson Bence volt igazságügyi és Bóka János volt európai uniós ügyekért felelős miniszter is megpróbált leállítani bizonyos vizsgálatokat, amit a korábbi tárcavezetők tagadnak. Az eljárást megindító Windisch Lászlót pedig Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök is a korábbi Orbán-kormány emberei közé sorolja, és már korábban – bár eredménytelenül – felszólította a lemondásra.

Ha a bíróság Windisch keresetének ad helyt, Biró azonnal elveszíti hivatalát, a döntés ellen pedig másodfokon a Kúrián lehet fellebbezni. Bár az IH elnöke kitart az ártatlansága mellett, és a hatóság működését a saját érdekei elé helyezi, a helyzet komoly presztízsveszteséget jelenthet. Ha kitölti a 2028-ig szóló mandátumát, a borítékolhatóan hosszúra nyúló büntetőeljárás miatt az a visszás helyzet állhat elő, hogy a magyarországi uniós pénzek felhasználásán egy korrupcióval vádolt tisztviselő őrködik.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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