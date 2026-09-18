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Magyar Péter bejelentette: felszámolják
Gazdaság

Magyar Péter bejelentette: felszámolják "Orbánék közpénzszivattyúját", véget vetnek a 35 éves autópálya-koncessziónak

Portfolio
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Péntek délelőtt 10 órakor kormányzati sajtótájékoztatót tartanak, amelyen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számol be a kabinet legfrissebb döntéseiről. Mint nemrégiben Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-posztban elárulta: a tájékoztatón szó lesz kikiemelten az autópálya-koncessziók felülvizsgálatáról.

A tájékoztatón a kormányfő és a tárcavezető mellett a kormányszóvivők is jelen lesznek. A bejelentések fókuszában a korábbi, hosszú távú állami szerződések átvilágítása és módosítása áll majd.

Orbánék a közpénzek kiszivattyúzása érdekében több tízezer milliárd forint értékben létrehozták a haveroknak a világ talán legnagyobb autópálya-koncesszióját 35 évre. Ennek most véget vetünk

– fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök, utalva arra, hogy a döntés hátterét Vitézy Dáviddal közösen ismertetik majd.

Az autópályák üzemeltetése mellett várhatóan további témákról is szó lehet majd, ilyen lehet:

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  • a dohánykoncessziók rendszerének felülvizsgálata,
  • a politikusok vagyonosodási vizsgálata,
  • valamint a hazai gazdaság szempontjából kulcsfontosságú uniós források érkezésének helyzete is.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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