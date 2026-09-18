Magyar Péter bejelentette: felszámolják "Orbánék közpénzszivattyúját", véget vetnek a 35 éves autópálya-koncessziónak

A tájékoztatón a kormányfő és a tárcavezető mellett a kormányszóvivők is jelen lesznek. A bejelentések fókuszában a korábbi, hosszú távú állami szerződések átvilágítása és módosítása áll majd.

Orbánék a közpénzek kiszivattyúzása érdekében több tízezer milliárd forint értékben létrehozták a haveroknak a világ talán legnagyobb autópálya-koncesszióját 35 évre. Ennek most véget vetünk

– fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök, utalva arra, hogy a döntés hátterét Vitézy Dáviddal közösen ismertetik majd.

Az autópályák üzemeltetése mellett várhatóan további témákról is szó lehet majd, ilyen lehet:

a dohánykoncessziók rendszerének felülvizsgálata,

a politikusok vagyonosodási vizsgálata,

valamint a hazai gazdaság szempontjából kulcsfontosságú uniós források érkezésének helyzete is.

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