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Még több pénz jár a Nobel-díjjal mostantól, majdnem 400 millió forintot kapnak a díjazottak
Gazdaság

Még több pénz jár a Nobel-díjjal mostantól, majdnem 400 millió forintot kapnak a díjazottak

Portfolio
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A Nobel Alapítvány idén 9 százalékkal emeli a Nobel-díjjal járó pénzjutalom összegét, így mind a hat kategóriában 12 millió svéd koronát (mintegy 1,22 millió dollárt) kapnak a díjazottak.

Az alapítvány pénteken jelentette be a díjemelést. Hanna Stjärne, a szervezet ügyvezető igazgatója közleményében kiemelte, hogy az összeg növelésével a Nobel-díj hosszú távú jelentőségét kívánják megőrizni, és biztosítani szeretnék, hogy a elismerés anyagi értéke idővel se csökkenjen.

Az idei díjazottakat október 5. és 12. között jelentik be a fizikai, a kémiai, a béke-, az irodalmi, a közgazdaságtudományi, valamint a fiziológiai és orvostudományi kategóriákban. Az idei ceremónia egyúttal jubileumot is jelent, hiszen

125 éve, 1901-ben adták át először a Nobel-díjakat, amelyeket a dinamit feltalálója, Alfred Nobel a végrendeletében alapított.

Az első díjak kategóriánként 150 782 svéd koronát értek.

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Forrás: Reuters

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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