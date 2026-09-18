Megjelent a rendelet a dízeltámogatásról: mutatjuk, kiknek, hogyan és mikor jár a húszezer forint még idén

Megjelent a Magyar Közlönyben a dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek támogatásáról szóló kormányrendelet. A szabályozás alapján 2026-ban magánszemélyenként 20 ezer forint támogatás járhat azoknak, akik legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű, dízelüzemű személygépkocsit tartanak üzemben vagy tulajdonolnak. A támogatást a Magyar Államkincstár folyósítja, a jogosultságot pedig a NAV állapítja meg a járműnyilvántartási adatok alapján.

A Kormány 146/2026. (IX. 18.) Korm. rendelete a dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyek támogatásárólrendelet indoklása szerint az intézkedés célja, hogy mérsékelje a dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeket érő többletterheket, miután a gázolaj hazai fogyasztói ára 2026 folyamán jelentősen emelkedett.

A támogatás célzott: nem minden dízelautóra jár, hanem csak azok után, amelyek megfelelnek a rendeletben rögzített feltételeknek.

Kik jogosultak a dízeltámogatásra?

A támogatásra az a magánszemély lehet jogosult, aki:

kizárólag dízelüzemű személygépkocsit használ,

az autó teljesítménye legfeljebb 110 kilowatt,

a jármű a nyilvántartás szerint személygépkocsinak minősül,

és a magánszemély a jármű üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa.

A rendelet két jogosulti kört különböztet meg.

1. Akik már 2026. január 1-jén üzemben tartók vagy tulajdonosok voltak

A támogatás járhat annak, aki a járműnyilvántartás 2026. január 1-jei állapota szerint üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa volt egy legfeljebb 110 kilowattos, dízelüzemű személygépkocsinak.

2. Akik 2026. január 1-je után szereztek dízelautót

A rendelet azokra is kiterjed, akik 2026. január 1-je után váltak üzemben tartóvá vagy tulajdonossá. Esetükben a jogosultságot a járműnyilvántartásnak a rendelet hatálybalépése napján fennálló állapota alapján vizsgálják.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mennyi pénz jár?

A dízeltámogatás összege: magánszemélyenként 20 000 forint 2026-ban.

Fontos korlátozás, hogy a támogatás nem autónként, hanem magánszemélyenként jár. Vagyis ha valaki több, a feltételeknek megfelelő dízelautót is üzemben tart vagy tulajdonol, akkor is csak egy autó után kap támogatást.

Ha egy autónak több üzemben tartója vagy több tulajdonosa van, akkor a támogatás arra a személyre jár, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

Mikor fizetik ki a támogatást?

A Magyar Államkincstár a rendelet szerint főszabály szerint négy részletben folyósítja a támogatást. A megjelölt folyósítási időpontok:

2026. szeptember 30.

2026. október 30.

2026. november 13.

2026. december 7.

Azoknál, akik már 2026. január 1-jén jogosultnak minősültek, az első részlet folyósítása 2026. szeptember 30-án történik.

Azoknál viszont, akik csak 2026. január 1-je után váltak üzemben tartóvá vagy tulajdonossá, az első részletet a kincstár 2026. október 30-án fizeti ki.

A fennmaradó részletek folyósítását a kincstárnak 2026. december 31-éig kell teljesítenie.

Kell igényelni a támogatást?

A rendelet szövege alapján a jogosultság megállapítása nem külön kérelemhez kötött: azt az állami adó- és vámhatóság a 2026. évi gépjárműadó kivetéséhez használt járműnyilvántartási adatok, illetve az érintett kör esetében a rendelet hatálybalépésének napján fennálló járműnyilvántartási adatok alapján állapítja meg.

A támogatást a NAV adatai alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.

Hová érkezik a pénz?

A támogatást a kincstár két módon juttathatja el a jogosultaknak:

bankszámlára utalással, vagy postai kifizetési utalvánnyal, készpénzkifizetésként.

A bankszámla elsősorban az a számla lesz, amelyről a jogosult a támogatás alapjául szolgáló autóra kivetett 2026. évi gépjárműadót megfizette. Ha a gépjárműadót nem utalással fizette be, akkor a NAV-nál rendelkezésre álló más bankszámlát használhatnak.

Postai kézbesítés esetén a támogatás a NAV nyilvántartásában szereplő levelezési címre érkezik.

Mi történik, ha nem sikerül a postai kézbesítés?

Ha a támogatás postai kézbesítése sikertelen, a jogosultnak lehetősége lesz új kézbesítési címet bejelenteni a NAV-nál.

Erre a rendelet szerint: 2026. október 15. és 2026. november 15. között lesz lehetőség.

A NAV tájékoztatja az ügyfeleket

A dízeltámogatással kapcsolatos ügyféltájékoztatás a NAV feladata lesz. A NAV a jogosultsági adatokat a folyósítást megelőző ötödik munkanapig adja át a Magyar Államkincstárnak, amely ezt követően teljesíti a kifizetést.

A legfontosabb tudnivalók röviden

20 ezer forint dízeltámogatás járhat 2026-ban.

A támogatás magánszemélyenként egyszer vehető figyelembe.

Csak kizárólag dízelüzemű, legfeljebb 110 kW teljesítményű személygépkocsik után járhat.

A jogosultságot a NAV állapítja meg.

A pénzt a Magyar Államkincstár folyósítja.

A kifizetés főszabály szerint négy részletben történik.

Az első folyósítási nap a régebbi jogosultaknál 2026. szeptember 30., az év közben autót szerzőknél 2026. október 30.

A támogatás bankszámlára vagy postai úton érkezhet.

Sikertelen postai kézbesítés esetén október 15. és november 15. között lehet új címet megadni a NAV-nál.

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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