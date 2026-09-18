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Megütötte a gyenge nyár Siófokot
Gazdaság

Megütötte a gyenge nyár Siófokot

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Jelentősen visszaesett a vendégszám a Balaton-Parti Kft. által üzemeltetett siófoki fizetős strandokon, miközben a Galerius Fürdő vesztesége az év végére meghaladhatja a 100 millió forintot – írta Lengyel Róbert, Siófok polgármestere. A Nagystrandon mintegy 20, a sóstói fizetős strandon körülbelül 10 százalékkal csökkent a vendégszám, az elmaradó jegyárbevétel pedig nagyjából 70 millió forint lehet.

A polgármester szerint egyre többen választják a szabadstrandokat, amit elsősorban a drágulással és a lakosság anyagi helyzetének romlásával magyarázott. Azt is jelezte, hogy sok egynapos látogató saját élelmiszerrel érkezik, így keveset vagy egyáltalán nem költ a városban, miközben a szabadstrandok fenntartási költségei az önkormányzatot terhelik.

A Galerius Fürdő is veszteséges

A felújított Galerius Fürdőnél a Balaton-Parti Kft. üzleti terve a ténylegesnél magasabb vendégszámmal és bevétellel számolt. Lengyel szerint a képviselő-testület több tagja már a tervezéskor aggályosnak tartotta a bevételi előirányzatot. A jelenlegi helyzet alapján

a fürdő éves vesztesége összességében meghaladhatja a 100 millió forintot.

Az őszi, téli és tavaszi forgalom még javíthat az eredményen, de a polgármester szerint a jelentős veszteség már nem kerülhető el.

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A társaság ingatlan-bérbeadási üzletágában is romlott a helyzet: több bérlő a szezon közben visszaadta az ingatlant, mások csak alacsonyabb bérleti díj mellett maradtak. A bérlők ezt azzal indokolták, hogy nem volt elegendő fizetővendég a költségeik kitermeléséhez.

A Balaton-Parti Kft. szálláshelyeinél 5–10 százalékos bevételkiesés várható, és az autószerelő műhely bevétele is jelentősen elmaradhat a tervezettől. A társaság által ismét saját üzemeltetésbe vett vásárcsarnok bérleti bevételei sem a tervek szerint alakulnak.

Október 1-jétől Bóta Györgyi veszi át a Balaton-Parti Kft. vezetését. Lengyel Róbert szerint a társaság pénzügyi helyzete komoly kihívást jelent majd az új vezető és a városvezetés számára.

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