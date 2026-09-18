Milliárdos tartozásokat nem fizet ki a NER-es Balásy Gyula cége, kizárták a szövetségből

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége (MaReSz) kizárta tagjai közül a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft.-t, mivel a cég több milliárd forintos kifizetetlen tartozást halmozott fel alvállalkozóival szemben, ezzel súlyosan megsértve a szervezet etikai kódexét. A korábban jelentős állami megrendelésekkel bíró vállalat ellen az elmúlt hónapokban végrehajtás indult, állami szerződéseit sorra felmondták, a héten pedig minisztériumi feljelentés is született ellene.

A szakmai szövetség elnökségének döntése alapján a Balásy Gyula NER-közeli vállalkozó érdekeltségébe tartozó cég magatartása több ponton is ellentmond a szervezet alapszabályának, különösen a jóhiszeműségre, az üzleti tisztességre és a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó elveknek.

Júliusi adatok szerint

27 rendezvénypiaci vállalkozás összesen csaknem nettó 3,5 milliárd forintnyi alvállalkozói követelést jelentett be a vállalattal szemben, ez az összeg és az érintettek köre pedig azóta tovább nőtt.

A tartozások jelentős része olyan elvégzett munkákhoz kapcsolódik, amelyeket a Lounge Event Kft. korábban leigazolt, a számlákat befogadta, és többször konkrét ígéretet is tett a kifizetésükre.

A MaReSz augusztus közepén írásban szólította fel a céget a lejárt tartozások rendezésére, valamint a vitatott követelések érdemi egyeztetésére. A rendelkezésre álló dokumentumok szerint a felszólítás ellenére a fizetési kötelezettségek nem teljesültek, sőt a cég olyan teljesítéseket is elkezdett vitatni, amelyeket korábban már hivatalosan elismert. A szövetség hangsúlyozta, hogy az alvállalkozók kifizetésének elmaradása tisztességtelen versenyelőnyt jelent, ami összeegyeztethetetlen a tagsággal. A kizáró határozat közlésével a cég tagsági jogviszonya azonnal megszűnt, így a továbbiakban nem hivatkozhat a MaReSz-re, és a szervezet nevét vagy logóját sem használhatja.

A Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó vállalat korábban a hazai állami kommunikációs és rendezvénypiac meghatározó szereplője volt, az elmúlt hónapokban azonban sorra veszítette el megbízásait. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség már júniusban felmondta a cégcsoport keretszerződéseit a felmerült pénzügyi kockázatok miatt. Ezt követően júliusban végrehajtási eljárás indult a Lounge Event ellen, amelynek eltitkolása miatt augusztusban a Miniszterelnökség is felbontotta a megállapodását a vállalattal. A kormány ekkor megkezdte a cégcsoporthoz köthető összes állami szerződés felülvizsgálatát.

Az ügy legújabb fejleményeként szerdán a Tudományos és Technológiai Minisztérium hat esetben tett feljelentést a Lounge Event Kft.-vel és egy másik céggel szemben. Az átvilágítások során több mint 3 milliárd forint értékben tártak fel szabálytalanságokat; a tárca tájékoztatása szerint milliárdos nagyságrendű közpénz tisztázatlan körülmények közötti felhasználása miatt fordultak a hatóságokhoz.

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