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Nem lehet megkerülni a zöldenergiát, de döbbenetes különbségek alakultak ki Európa országai közt
Gazdaság

Nem lehet megkerülni a zöldenergiát, de döbbenetes különbségek alakultak ki Európa országai közt

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2026 második negyedévében az Európai Unióban megtermelt villamos energia 54,1 százaléka származott megújuló forrásból, ami enyhe mérséklődést jelent az egy évvel korábbi 54,3 százalékhoz képest – közölte az Eurostat.

A megújuló források közül a napenergia vállalta a legnagyobb szerepet, a teljes zöldáram-termelés 41,6 százalékát adva, ami érdemi növekedés a 2025 második negyedévében mért 37 százalékhoz képest. A második helyen a szélenergia végzett 27,7 százalékkal, amelyet a vízenergia követett 22,6 százalékkal.

A fennmaradó hányadot a megújuló tüzelőanyagok (7,7 százalék), valamint a geotermikus és egyéb források (0,4 százalék) tették ki.

Az egyes tagállamok teljesítménye között jelentős különbségek mutatkoztak.

A legmagasabb megújulóenergia-arányt Lettország érte el 97,7 százalékkal, ahol elsősorban a víz- és a napenergia dominált.

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Dánia 94,3 százalékkal a második helyen végzett, döntően a szélerőműveknek köszönhetően, míg Horvátország 92,2 százalékot ért el, főként a vízenergiára támaszkodva.

A rangsor másik végén Szlovákia (19,8 százalék), Csehország (20,9 százalék) és Málta (24,5 százalék) foglalt helyet a legalacsonyabb megújulóenergia-részesedéssel.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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