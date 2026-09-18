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Öt év után újra tárgyal a kormány a Norvég Alappal
Gazdaság

Öt év után újra tárgyal a kormány a Norvég Alappal

Portfolio
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MTI
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A magyar kormány újraindította a tárgyalásokat a Norvég Alappal, aminek eredményeként több mint 92 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezhet az országba. A program célja elsősorban zöldberuházások, valamint társadalmi, kulturális és egészségügyi projektek finanszírozása.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Orbán Anita külügyminiszter tájékoztatása szerint a kabinet olyan megállapodás megkötésére törekszik, amely a támogatások jelentős részét a helyi közösségek megsegítésére, intézményi fejlesztésekre, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítja. A tárcavezető jelezte, hogy az egyeztetések jól haladnak, így várhatóan hamarosan a konkrét részletekről is beszámolnak.

A Norvég Alapon keresztül Norvégia, Izland és Liechtenstein tizenöt uniós tagállam gazdasági és társadalmi felzárkózását támogatja. A teljes finanszírozás mintegy 97 százalékát a norvég állam biztosítja. A jelenlegi, 2021 és 2028 közötti támogatási ciklusban Magyarország számára 254,1 millió euró, vagyis több mint 92 milliárd forint áll rendelkezésre.

A mostani tárgyalásoknak különös jelentőséget ad a közelmúlt, hiszen az ország az előző támogatási ciklus 214,6 millió eurós – nagyjából 78 milliárd forintos – keretét teljesen elveszítette

. Akkor a civil forrásokat elosztó független lebonyolító szervezet kiválasztása körüli viták miatt nem sikerült megegyezni, így a korábbi kormány lényegében lemondott erről a jelentős forrásról.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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