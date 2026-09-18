Súlyos baleset a Széna térnél, nem járnak Budán a 4-es és 6-os villamosok

Elütött egy embert a villamos a fővárosban, a Széna téri bevásárlóközpont előtt péntek délután; a baleset miatt nem járnak a 4-es és a 6-os villamosok a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt írta Facebook-oldalán, hogy a baleset miatt

a 4-es és a 6-os villamosok helyett pótlóbuszok közlekednek a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között.

A 17-es villamos terelve, a Batthyány térig közlekedik, nem érinti a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Széll Kálmán tér közötti megállókat.

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