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Súlyos baleset a Széna térnél, nem járnak Budán a 4-es és 6-os villamosok
Gazdaság

Súlyos baleset a Széna térnél, nem járnak Budán a 4-es és 6-os villamosok

MTI
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Elütött egy embert a villamos a fővárosban, a Széna téri bevásárlóközpont előtt péntek délután; a baleset miatt nem járnak a 4-es és a 6-os villamosok a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) azt írta Facebook-oldalán, hogy a baleset miatt

a 4-es és a 6-os villamosok helyett pótlóbuszok közlekednek a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között.

A 17-es villamos terelve, a Batthyány térig közlekedik, nem érinti a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Széll Kálmán tér közötti megállókat.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Nagy Zoltán

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