Tisza-kormány: vizsgálat indulhat politikusok ellen, fontos bejelentések jönnek

A Kecskeméti Törvényszék jogerősen helybenhagyta Fásy Ádám felesége, Gurzó Mária és egy férfi egy hónapos letartóztatását - írja a 24.hu. A bíróság szerint fennáll a szökés, a bizonyítás akadályozásának és a bűnismétlésnek a veszélye.

A gyanú szerint egy gazdasági társaság 82,55 millió forint NKA-támogatást kapott egy kétrészes dokumentumfilmre, majd fiktív számlákkal és valótlan teljesítési igazolásokkal számolt el, miközben a film még nem készült el. A forgatás állítólag csak az elszámolás után kezdődött meg, ezért különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják őket.