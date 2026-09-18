Tisza-kormány: vizsgálat indulhat politikusok ellen, fontos bejelentések jönnek

10 milliárdos vagyoni hátrány a Volánbusznál - közleményt adott ki a MÁV vezetése
Több mint 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érte a Volánbuszt – a jelenlegi MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődjét – a 2015 és 2018 között kötött, gyaníthatóan csalárd szerződések miatt. A vállalat vezetése a visszaéléseket észlelve felmondta a megállapodásokat, és azóta is jogi úton próbálja visszaszerezni az államot megkárosító összeget.
Fejlmeények vannak az NKA-botrányban
A Kecskeméti Törvényszék jogerősen helybenhagyta Fásy Ádám felesége, Gurzó Mária és egy férfi egy hónapos letartóztatását - írja a 24.hu. A bíróság szerint fennáll a szökés, a bizonyítás akadályozásának és a bűnismétlésnek a veszélye.
A gyanú szerint egy gazdasági társaság 82,55 millió forint NKA-támogatást kapott egy kétrészes dokumentumfilmre, majd fiktív számlákkal és valótlan teljesítési igazolásokkal számolt el, miközben a film még nem készült el. A forgatás állítólag csak az elszámolás után kezdődött meg, ezért különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják őket.
Újabb feljelentések a Nemzeti Sportügynökséggel kapcsolatban
Újabb öt esetben tett feljelentést a Belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban, mivel a gyanú szerint a visszaélésekkel súlyos kárt okoztak az államnak. Az ügyek részleteiről Pósfai Gábor belügyminiszter számolt be egy Facebook-videóban.
Kapitány István elárulta, mikor születhet döntés Paks II-ről és mit gondol a rezsicsökkentésről
Év végéig lezárják Paks II. felülvizsgálatát, és döntenek arról, szüksége van-e Magyarországnak az új atomerőműre – mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Telex interjújában. A tárcavezető 2030-ra 3000–4000 megawattos energiatárolói teljesítményt célozna meg, az áramimport arányát pedig a következő évtized elejére 5 százalék környékére csökkentené. Beszélt az orosz gáz kiváltásáról, a rezsicsökkentés jövőjéről és a szélerőművekhez kapcsolódó helyi bevételekről is.
Öt év után újra tárgyal a kormány a Norvég Alappal
A magyar kormány újraindította a tárgyalásokat a Norvég Alappal, aminek eredményeként több mint 92 milliárd forintnyi fejlesztési forrás érkezhet az országba. A program célja elsősorban zöldberuházások, valamint társadalmi, kulturális és egészségügyi projektek finanszírozása.
Élőben jönnek a kormány bejelentései: Magyar Péter és Vitézy Dávid tart tájékoztatót
Kormányzati sajtótájékoztatót tartanak pénteken 10 órakor, amelyen részt vesz Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
Magyar Péter bejelentette: felszámolják "Orbánék közpénzszivattyúját", véget vetnek a 35 éves autópálya-koncessziónak
Péntek délelőtt 10 órakor kormányzati sajtótájékoztatót tartanak, amelyen Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számol be a kabinet legfrissebb döntéseiről. Mint nemrégiben Magyar Péter miniszterelnök egy Facebook-posztban elárulta: a tájékoztatón szó lesz kikiemelten az autópálya-koncessziók felülvizsgálatáról.
38 milliós bárpult, nettó 1,27 milliárdos bútorzat Rogán egykori minisztériumában
Csak a bútorokra nettó 1,27 milliárd forintot költöttek Rogán Antal egykori minisztériumának Dísz téri épületében, derítette ki a 444 a Várkapitányságtól kapott tételes listából. A negyedik emeleti bárpult 38 millióba, a szebbik szivarszoba 24 millióba került, de 3,7 milliós kanapék és 4,5 milliós székek is szerepelnek a beszerzések között.
A belső terek kialakítására további 2,5 milliárd forint ment el. Az építkezés és a berendezés teljes költsége nettó 27,17 milliárd forint volt. Rogán a luxuskörülményeket bemutató májusi videó után úgy fogalmazott: „Nem baj, ha egy épület nívós.”
Leváltása ellen érvel az Integritási Hatóság elnöke
Hamarosan kitűzi a bíróság a tárgyalás időpontját abban a közigazgatási perben, amelyben Biró Ferenc, az Integritás Hatóság (IH) elnökének hivatalvesztéséről döntenek. A 140 millió forintos hűtlen kezeléssel és más bűncselekményekkel vádolt vezető eltávolítását az Állami Számvevőszék elnöke kezdeményezte. Biró azonban politikai lejárató akciót sejt a háttérben, így ellenkérelmet nyújtott be, hogy a helyreállítási terv végrehajtása érdekében folytathassa a kibővített hatáskörű hivatal irányítását.
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A mai nap Kormányinfó is lesz, fontos bejelentések érkeznek.
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Soha ennyi pénz nem volt a magyar kormány malacperselyében, pedig Brüsszelből még el sem indították az utalást
Júliusban új történelmi csúcsra emelkedett a jegybanknál vezetett kincstári egységes számla (kesz) egyenlege, mely a kormányzat likvid betéteit tartalmazza. Augusztusban már csökkent az összeg a költségvetési hiány miatt, de még mindig több mint 4000 milliárd forinton ült a kormány. Ez részben az uniós források előfinanszírozásának köszönhető, de a brüsszeli utalások beérkezése után tartósan is magasabb kormányzati betétállományra számíthatunk, ami az MNB sosem látott devizatartalékával párosulva komoly védőhálót jelent Magyarország számára.
10 milliárdos vagyoni hátrány a Volánbusznál - közleményt adott ki a MÁV vezetése
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