Tüntetés a Miniszterelnökség előtt: Magyar Péter a helyszínen fogadta a petíciót

A miniszterelnök személyesen vette át a Miniszterelnökség elé vonuló szociális munkások követeléseit a mai napon. Bár az azonnali egyeztetés a szervezők részéről elmaradt, a kormány elismeri a szektor bérproblémáit, és a következő hetekben véglegesíti a béremelések mértékét, valamint ütemezését, miközben továbbra is nyitott a tárgyalásokra.

A demonstráció során a kormányfő eleget tett korábbi ígéretének, és a helyszínen fogadta a tüntetők petícióját. Ezt követően azonnali tárgyalásra hívta a szervezőket a minisztériumba, amelyen Kátai-Németh Vilmos miniszter, valamint az érintett szakterületek államtitkárai is részt vettek volna. Bár a szervezők számára a mai időpont nem volt megfelelő a megbeszélésre, a kabinet jelezte, hogy a jövő hét folyamán is kész asztalhoz ülni.

A miniszterelnök közleményében hangsúlyozta, hogy a kormány pontosan ismeri a szociális szférában az elmúlt években kialakult nehézségeket és a méltatlanul alacsony bérszínvonalat.

Álláspontja szerint a tüntetők nyitott kapukat döngetnek, mivel a béremelés részleteinek kidolgozása már javában zajlik.

Ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy az előző kormányzás idején elmaradt bérrendezést nem lehet néhány hónap alatt bepótolni, hiszen azzal párhuzamosan a költségvetési egyensúlyt is helyre kell állítani.

A kormányfő üdvözölte, hogy ma már mindenki szabadon demonstrálhat, és akár személyesen is megfogalmazhatja kritikáit az ország vezetőinek. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a jó szándékú megmozdulásra rátelepedtek az előző kormányzat provokátorai is, akik soha nem dolgoztak a szociális ágazatban. Kiemelte ugyanakkor, hogy ez a jelenség a jövőben sem fogja visszatartani az őszinte párbeszédtől.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images