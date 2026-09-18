25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Újabb feljelentések a Nemzeti Sportügynökséggel kapcsolatban
Gazdaság

Újabb feljelentések a Nemzeti Sportügynökséggel kapcsolatban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újabb öt esetben tett feljelentést a Belügyminisztérium a Nemzeti Sportügynökség tevékenységével kapcsolatban, mivel a gyanú szerint a visszaélésekkel súlyos kárt okoztak az államnak. Az ügyek részleteiről Pósfai Gábor belügyminiszter számolt be egy Facebook-videóban.

A tárcavezető tájékoztatása szerint az elmúlt hónapok átfogó ellenőrzései újabb szakaszukhoz értek. A belső vizsgálatok olyan gyanús ügyleteket tártak fel, amelyek közvetlenül a sportügynökség működéséhez, valamint az általa kezelt állami ingatlanokhoz és ingóságokhoz köthetők.

"Véleményünk szerint tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy kifejezetten nagy vagyoni hátrányt okoztak a közvagyon tekintetében"

– mutatott rá a miniszter.

A feljelentések alapjául szolgáló vizsgálatok több súlyos szabálytalanságra is rávilágítottak. A gyanú szerint az érintettek tudatosan megkerülték a kötelező nyilvános pályázatokat, és kijátszották a versenyeztetési szabályokat, hogy egyes szereplőknek jogosulatlan előnyt biztosítsanak a bérleti és vagyonhasznosítási szerződések megkötése során. Emellett a valós piaci érték, illetve a korábbi szakmai becslések alatti bérleti díjakat határoztak meg, állami ingatlanokat és eszközöket adtak ingyenesen, határozatlan idejű használatba, valamint jelentősen túlárazott eszközbeszerzéseket is lebonyolítottak.

Még több Gazdaság

Még több pénz jár a Nobel-díjjal mostantól, majdnem 400 millió forintot kapnak a díjazottak

Tisza-kormány: vizsgálat indulhat politikusok ellen, fontos bejelentések jönnek

10 milliárdos vagyoni hátrány a Volánbusznál - közleményt adott ki a MÁV vezetése

A minisztérium jelezte, hogy a gyanús ügyletek felderítése itt nem ér véget. "A megkezdett átvilágítási folyamatok ezzel közel sem zárultak le, tovább folytatjuk a kérdéses döntések és szerződések feltárását" – tette hozzá Pósfai Gábor.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
Tisza-kormány: Magyar Péter üzent a nyugdíjasoknak, indulnak a vagyonosodási vizsgálatok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility