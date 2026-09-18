Újabb feljelentések a Nemzeti Sportügynökséggel kapcsolatban

A tárcavezető tájékoztatása szerint az elmúlt hónapok átfogó ellenőrzései újabb szakaszukhoz értek. A belső vizsgálatok olyan gyanús ügyleteket tártak fel, amelyek közvetlenül a sportügynökség működéséhez, valamint az általa kezelt állami ingatlanokhoz és ingóságokhoz köthetők.

"Véleményünk szerint tudatosan hátrányos helyzetbe hozták a magyar államot, vagy kifejezetten nagy vagyoni hátrányt okoztak a közvagyon tekintetében"

– mutatott rá a miniszter.

A feljelentések alapjául szolgáló vizsgálatok több súlyos szabálytalanságra is rávilágítottak. A gyanú szerint az érintettek tudatosan megkerülték a kötelező nyilvános pályázatokat, és kijátszották a versenyeztetési szabályokat, hogy egyes szereplőknek jogosulatlan előnyt biztosítsanak a bérleti és vagyonhasznosítási szerződések megkötése során. Emellett a valós piaci érték, illetve a korábbi szakmai becslések alatti bérleti díjakat határoztak meg, állami ingatlanokat és eszközöket adtak ingyenesen, határozatlan idejű használatba, valamint jelentősen túlárazott eszközbeszerzéseket is lebonyolítottak.

A minisztérium jelezte, hogy a gyanús ügyletek felderítése itt nem ér véget. "A megkezdett átvilágítási folyamatok ezzel közel sem zárultak le, tovább folytatjuk a kérdéses döntések és szerződések feltárását" – tette hozzá Pósfai Gábor.

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