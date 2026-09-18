Újabb rossz hír érkezett Európának: tartósan kieshetnek a szaúdi olajszállítások

A Saudi Aramco legalább két európai olajfinomító ügyfelének jelezte, hogy októberben sem tud nyersolajat szállítani, miután a Vörös-tenger felé vezető Kelet-Nyugat csővezetékét támadás érte szeptember 10-én. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a finomított termékek piaca – különösen a dízel – már hónapok óta kifeszített helyzetben van, részben az orosz finomítói kapacitás kiesése és az erős amerikai kereslet miatt.

A Saudi Aramco legalább két európai olajfinomító ügyfelével közölte, hogy

az októberi szállításokat is törlik, és jövő hónapban sem kapnak nyersolajat

– írta meg a Bloomberg forrásaira hivatkozva. A Saudi Aramco egyelőre nem reagált a hírügynökség megkeresésére.

Az ügy előzménye, hogy szeptember 10-i támadás óta áll a napi 7 millió hordó kapacitású, mintegy 1200 kilométeres Kelet-Nyugat vezeték (Petroline), amely a keleti szaúdi olajmezőket köti össze a vörös-tengeri Janbu kikötőjével. Azzal a kikötővel, amely eddig "egérutat" biztosított a Hormuzi-szorosba beragadt olajszállítmányok egy részének.

Kedden a Reuters hírügynökség három piaci forrásra hivatkozva még csak arról számolt be, hogy

A SAUDI ARAMCO A SZEPTEMBERI SZÁLLÍTÁSOKAT TÖRÖLTE A KIALAKULT HELYZET MIATT.

A mostani fejlemény - amennyiben igaznak bizonyul - viszont arra utalhat, hogy a vártnál súlyosabb lehet a sérülés a megtámadott vezetéken.

A legnagyobb érintett a lengyel állami Orlen, amely feldolgozott kőolajának nagyjából 40 százalékát az Aramcótól szerzi be, és Lengyelországban, Litvániában és Csehországban üzemeltet finomítókat. Ennek ellenére az Orlen nyugtat, és azt közölte, hogy a finomítói zavartalanul kapnak alapanyagot.

A termékpiacon még feszesebb a helyzet

A nyersolaj-ellátás akadozása egy olyan piacot ér el, amely a finomított termékek oldalán már hónapok óta szűkös. Az amerikai dízel országos átlagára a múlt héten először lépte át a 6 dollárt gallononként. A szűkösséget az ukrán csapások miatt kieső orosz finomítói kapacitás és a közel-keleti termékexport visszaesése együtt okozza.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az ExxonMobil egyik legnagyobb amerikai dízelfinomítóját áramkimaradás miatti le kellett állítani pénteken.

A Reuters beszámolója szerint a napi 264 ezer hordó kapacitású üzem a középnyugati finomítói kapacitás mintegy 6 százalékát adja, és naponta nagyjából 11 millió gallon benzint és dízelt állít elő. A sokk azonban rövidnek bizonyultat, hiszen az áramellátás gyorsan helyreállt, és a hétvégére visszatérhet a normál üzem.

Azonban ez az eset is jól mutatja, hogy a nyersolaj mellett mennyire kifeszített helyzetben van a finomított termékek piaca is.

Európa szempontjából ez azért számít, mert a kontinens dízelimportjának jelentős része az Egyesült Államokból érkezik — minél feszesebb az amerikai belső piac, annál kevesebb marad exportra, épp amikor Európának a szaúdi nyersolajat is pótolnia kell.

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