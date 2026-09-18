Visszaesés az amerikai feldolgozóiparban

Idén először csökkent váratlanul az Egyesült Államok feldolgozóipari termelése augusztusban. A Fed pénteken közzétett adatai szerint a szektor kibocsátása 0,3 százalékkal esett vissza, miközben az elemzők 0,3 százalékos növekedésre számítottak.

A visszaesés mögött elsősorban az üzleti berendezések gyártásának 0,5 százalékos, valamint a védelmi és űripari eszközök termelésének 1,2 százalékos zuhanása áll.

Az építőipari alapanyagok, a szórakoztatóelektronikai termékek és az információfeldolgozó berendezések kibocsátása szintén mérséklődött, annak ellenére, hogy az előző hónapokban ezek az ágazatok még erős teljesítményt mutattak - írja a Bloomberg.

A teljes ipari termelés – amely a bányászatot és a közműszektort is magában foglalja – stagnált.

A közműszolgáltatók kibocsátása 1,8 százalékkal nőtt a villamosenergia-kereslet élénkülése miatt, miközben a bányászati termelés minimálisan emelkedett.

Az egyes ágazatok közül a számítástechnikai és elektronikai termékek, a bútorok, valamint a fémalapanyagok gyártása esett vissza, míg a gépgyártás, a ruházati ipar és a textilipar bővülni tudott. Az autógyártás 1,2 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, a járműgyártás nélkül számított feldolgozóipari kibocsátás pedig 0,2 százalékos mínuszt mutatott.

A visszaesés hátterében a kőolaj és más nyersanyagok drágulása, valamint a közel-keleti és az ukrajnai háborúhoz köthető ellátásilánc-zavarok állnak, amelyek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a termelőkre. Az augusztusi adat az idei feldolgozóipari fellendülés megtorpanását jelzi, amelyet korábban az erős beruházási aktivitás és a stabil fogyasztói kereslet hajtott.

A gyárak kapacitáskihasználtsága öthavi mélypontra, 75,7 százalékra süllyedt, miközben az ipar egészére vonatkozó mutató változatlan maradt.

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