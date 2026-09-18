21°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Visszaesés az amerikai feldolgozóiparban
Gazdaság

Visszaesés az amerikai feldolgozóiparban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Idén először csökkent váratlanul az Egyesült Államok feldolgozóipari termelése augusztusban. A Fed pénteken közzétett adatai szerint a szektor kibocsátása 0,3 százalékkal esett vissza, miközben az elemzők 0,3 százalékos növekedésre számítottak.

A visszaesés mögött elsősorban az üzleti berendezések gyártásának 0,5 százalékos, valamint a védelmi és űripari eszközök termelésének 1,2 százalékos zuhanása áll.

Az építőipari alapanyagok, a szórakoztatóelektronikai termékek és az információfeldolgozó berendezések kibocsátása szintén mérséklődött, annak ellenére, hogy az előző hónapokban ezek az ágazatok még erős teljesítményt mutattak - írja a Bloomberg.

A teljes ipari termelés – amely a bányászatot és a közműszektort is magában foglalja – stagnált.

A közműszolgáltatók kibocsátása 1,8 százalékkal nőtt a villamosenergia-kereslet élénkülése miatt, miközben a bányászati termelés minimálisan emelkedett.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: vizsgálat indulhat politikusok ellen, fontos bejelentések jönnek

Bejelentést tett Magyar Péter a Békemenetről

Tüntetés a Miniszterelnökség előtt: Magyar Péter a helyszínen fogadta a petíciót

Az egyes ágazatok közül a számítástechnikai és elektronikai termékek, a bútorok, valamint a fémalapanyagok gyártása esett vissza, míg a gépgyártás, a ruházati ipar és a textilipar bővülni tudott. Az autógyártás 1,2 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, a járműgyártás nélkül számított feldolgozóipari kibocsátás pedig 0,2 százalékos mínuszt mutatott.

A visszaesés hátterében a kőolaj és más nyersanyagok drágulása, valamint a közel-keleti és az ukrajnai háborúhoz köthető ellátásilánc-zavarok állnak, amelyek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a termelőkre. Az augusztusi adat az idei feldolgozóipari fellendülés megtorpanását jelzi, amelyet korábban az erős beruházási aktivitás és a stabil fogyasztói kereslet hajtott.

A gyárak kapacitáskihasználtsága öthavi mélypontra, 75,7 százalékra süllyedt, miközben az ipar egészére vonatkozó mutató változatlan maradt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megroppanhat a NATO, Amerika lépése végleg alááshatja a békét Ukrajnában – Háborús híreink pénteken
A kormány felszámolja Mészáros Lőrinc és Szíjj László gigantikus közbeszerzését, a magyar sporthoz is hozzányúlnak
Itt a döntés: így alakul a benzin és a dízel ára!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility