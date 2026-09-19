Akár 2,5 millió forintot is elkértek a gyors műtétért a magyar kórházban, de novembertől hirtelen mindennek vége

A kórház akár 2,5 millió forintot is elkérhetett a betegektől azért, hogy a várólistát megkerülve, pár héten belül megműtsék őket, közben az állami ellátásban ennél jóval hosszabb a várakozási idő.

A kórház ideiglenes főigazgatója közölte az RTL-lel: novembertől biztosan nem fogadnak több beteget VIP-ellátásban, csak az előjegyzett betegeket látják el.

Először Velkey György, a Tisza Párt parlamenti képviselője jelentette be, hogy a kórházban megszűnik a VIP-részleg. Ezután a kórház azonnal intézkedett.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szigorú szabályozást ígért a hasonló szolgáltatásokra – azt ígérte, hogy a várólista megkerülését és a betegek magánellátásba terelését is szabályozni fogják.

A riport arra is kitér, hogy felmerült az összeférhetetlenség gyanúja is a VIP-részleg működtetése kapcsán, Hegedűs Zsolt e kérdés kezelésében is előrelépést ígért.

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