A Moody's hitelminősítő pénteken "A2"-ről "A3"-ra rontotta Lengyelország államadósság-besorolását a tartósan romló költségvetési helyzet miatt, ugyanakkor a besorolás kilátását negatívról stabilra javította – számolt be a Reuters.
A döntés hátterében az áll, hogy
Lengyelországban az Európai Unió egyik legmagasabb költségvetési hiánya alakult ki, mivel az ország jelentős védelmi, infrastrukturális és szociális kiadási programokat finanszíroz.
A Moody's értékelése szerint a magas deficit érdemben növelte az államadósság-terhet, ami a növekvő finanszírozási költségekkel együtt rontotta az adósságfenntarthatósági mutatókat.
A hitelminősítő várakozásai szerint az államháztartási hiány a dinamikus gazdasági növekedés ellenére 2026-ban és 2027-ben is a GDP 7 százaléka körül alakulhat. Andrzej Domański pénzügyminiszter augusztusban, a 2027-es költségvetési tervezet bemutatásakor a deficitet a GDP 7,1 százalékára becsülte. A lengyel Költségvetési Tanács hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a büdzsé tervezete nem tartalmaz kiigazító intézkedéseket, így
kiemelkedően magas a kockázata annak, hogy az államadósság meghaladja a GDP 55 százalékát – összehasonlításképpen 2025 végén a magyar adósság 2026. első félévének végén elérte a GDP 75,1 százalékot.
A besorolás kilátásának stabilra javítását a Moody's azzal indokolta, hogy a 2027 novemberi választásokat követően a hatóságok várhatóan újra betartják a fiskális szabályokat, ami gyorsabb hiánycsökkentést és az évtized második felében az adósságráta stabilizálódását teszi lehetővé.
Domański a közösségi médiában úgy reagált a döntésre, hogy komolyan, de higgadtan kezelik a lépést, mivel a gazdaság gyorsan növekszik, a fundamentumok pedig erősek. Hangsúlyozta, hogy az államháztartás megerősítéséhez minden állami intézmény együttműködésére szükség van, beleértve az elnöki hivatalt is. Lengyelországban ugyanis politikai patthelyzet alakult ki az EU-párti kormány és a konzervatív-nacionalista Karol Nawrocki elnök között, utóbbi júliusban az alkotmánybírósághoz utalta az olaj- és gázipari különadóról szóló törvényjavaslatot.
Forrás: Reuters
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