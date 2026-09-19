26°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Elszállt a hiány, veszélyben a költségvetés – leminősítette Lengyelországot a Moody's
Gazdaság

Elszállt a hiány, veszélyben a költségvetés – leminősítette Lengyelországot a Moody's

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Moody's hitelminősítő pénteken egy fokozottal rontotta Lengyelország államadósság-besorolását a tartósan magas költségvetési hiány és a romló adósságfenntarthatósági mutatók miatt. Az ország az EU egyik legmagasabb deficitjét produkálja, és a hitelminősítő várakozásai szerint a hiány 2026-ban és 2027-ben is a GDP 7 százaléka körül maradhat. A besorolás kilátását ugyanakkor negatívról stabilra javították, arra számítva, hogy a 2027-es választások után a fiskális szabályok betartása révén megindulhat a hiánycsökkentés.

A Moody's hitelminősítő pénteken "A2"-ről "A3"-ra rontotta Lengyelország államadósság-besorolását a tartósan romló költségvetési helyzet miatt, ugyanakkor a besorolás kilátását negatívról stabilra javította – számolt be a Reuters.

A döntés hátterében az áll, hogy

Lengyelországban az Európai Unió egyik legmagasabb költségvetési hiánya alakult ki, mivel az ország jelentős védelmi, infrastrukturális és szociális kiadási programokat finanszíroz.

A Moody's értékelése szerint a magas deficit érdemben növelte az államadósság-terhet, ami a növekvő finanszírozási költségekkel együtt rontotta az adósságfenntarthatósági mutatókat.

Még több Gazdaság

Guzmán és Stiglitz: az IMF-programoknak nem szabad belenyúlniuk egy ország belpolitikai választásaiba

Rendkívüli válságtanácskozást hívott össze Macron, a G7-eket is várja

Tisza-kormány: tízmilliárdos gyanús szerződések és méregdrága építkezések ügyében lépett a kabinet

A hitelminősítő várakozásai szerint az államháztartási hiány a dinamikus gazdasági növekedés ellenére 2026-ban és 2027-ben is a GDP 7 százaléka körül alakulhat. Andrzej Domański pénzügyminiszter augusztusban, a 2027-es költségvetési tervezet bemutatásakor a deficitet a GDP 7,1 százalékára becsülte. A lengyel Költségvetési Tanács hétfőn arra figyelmeztetett, hogy a büdzsé tervezete nem tartalmaz kiigazító intézkedéseket, így

kiemelkedően magas a kockázata annak, hogy az államadósság meghaladja a GDP 55 százalékát – összehasonlításképpen 2025 végén a magyar adósság 2026. első félévének végén elérte a GDP 75,1 százalékot.

A besorolás kilátásának stabilra javítását a Moody's azzal indokolta, hogy a 2027 novemberi választásokat követően a hatóságok várhatóan újra betartják a fiskális szabályokat, ami gyorsabb hiánycsökkentést és az évtized második felében az adósságráta stabilizálódását teszi lehetővé.

Domański a közösségi médiában úgy reagált a döntésre, hogy komolyan, de higgadtan kezelik a lépést, mivel a gazdaság gyorsan növekszik, a fundamentumok pedig erősek. Hangsúlyozta, hogy az államháztartás megerősítéséhez minden állami intézmény együttműködésére szükség van, beleértve az elnöki hivatalt is. Lengyelországban ugyanis politikai patthelyzet alakult ki az EU-párti kormány és a konzervatív-nacionalista Karol Nawrocki elnök között, utóbbi júliusban az alkotmánybírósághoz utalta az olaj- és gázipari különadóról szóló törvényjavaslatot.

Kapcsolódó cikkünk

Növekedési modellt kell váltania Magyarországnak, máskülönben végleg megáll a felzárkózás

Éles vita robbant ki: veszélyes, évi 2000 milliárd forintos útra lépett Magyarország a saját valutával?

Kifulladóban a magyar modell? Friss adatok mutatják, hol akad el a gazdaság

Európai növekedési rangsor: megvan a kontinens friss bajnoka, Magyarország is új helyre került

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Két évtizede nem látott lépésre készül Baka András - Történelmet írhat, ha a Tisza Párt hagyja
A kormány felszámolja Mészáros Lőrinc és Szíjj László gigantikus közbeszerzését, a magyar sporthoz is hozzányúlnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility