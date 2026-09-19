26°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Fontos adóügyi, társadalombiztosítási és fogyasztóvédelmi rendelkezésről döntött a kormány
Gazdaság

Fontos adóügyi, társadalombiztosítási és fogyasztóvédelmi rendelkezésről döntött a kormány

Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több, már korábban elfogadott adózási, társadalombiztosítási és fogyasztóvédelmi szabály hatálybalépését írja át a magyar kormány egy elsőre érdektelennek látszó határozattal. Egyes digitális Nemzeti Adó- és Vámhitavalnál elérendő és egyes tb-szolgáltatások bevezetése 2028-ra csúszik, miközben szeptember végétől szigorúbb előírások jönnek a környezetbarátként hirdetett termékeknél, amely fontos változást jelent a magyar boltokban.

Több, eredetileg már októbertől elérhető digitális adó- és társadalombiztosítási szolgáltatás bevezetését 2028. január 1-jére halasztja az Országgyűlés egy frissen elfogadott törvénymódosítással – derül ki a Magyar Közlönyben péntek éjjel megjelent határozatból.

A változás nem adóemelést vagy új fizetési kötelezettséget jelent, hanem elsősorban az állami informatikai fejlesztések csúszását kezeli: a 2025-ben elfogadott szabályok egy része idén október 1. helyett csak 15 hónappal később lép életbe. Az érintett rendelkezések között több olyan szolgáltatás is van, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felületére terelte volna át az egészségbiztosítással és társadalombiztosítással kapcsolatos ügyintézés egy részét.

A halasztás legfontosabb eleme a Komplex Jogviszony Nyilvántartáshoz, vagyis a KJNY-hez kapcsolódik, amelynek célja, hogy egyetlen elektronikus felületen legyenek elérhetők a biztosítási jogviszonyra, az egészségügyi ellátásra való jogosultságra, a nyugdíjcélú járulékfizetésre és az Európai Egészségbiztosítási Kártyára vonatkozó adatok. A rendszerből lehetett volna például egyeztetést indítani akkor, ha valakit a nyilvántartás szerint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére köteleznek, miközben ezt vitatja, vagy ha valaki nem szerepel az egészségügyi ellátásra jogosultak között. Ezeket az ügyeket a tervek szerint a NAV elektronikus felületéről és mobilalkalmazásából lehetett volna elindítani, a kérelmet pedig a rendszer továbbította volna a NEAK-nak.

Ugyancsak 2028-ig kell várni arra, hogy a NAV elektronikus felületén egy helyen lehessen lekérdezni az aktuális egészségbiztosítási státuszt, a társadalombiztosítási egyéni számla adatait és az Európai Egészségbiztosítási Kártyával kapcsolatos információkat, valamint innen lehessen elérni bizonyos nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárásokat.

Még több Gazdaság

Guzmán és Stiglitz: az IMF-programoknak nem szabad belenyúlniuk egy ország belpolitikai választásaiba

Rendkívüli válságtanácskozást hívott össze Macron, a G7-eket is várja

Tisza-kormány: tízmilliárdos gyanús szerződések és méregdrága építkezések ügyében lépett a kabinet

Szintén csúszik az a lehetőség, hogy az adózó elektronikusan kérjen hivatalos kivonatot arról, hogy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, ami például üzleti partnereknél vagy banki ügyintézés során szolgálhat igazolásként.

A módosítás egy másik NAV-os fejlesztést is érint: későbbre tolódik annak a rendszernek a bevezetése, amelyben az adózó az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER-en) keresztül egy összegben rendezhetne több végrehajtás alatt álló fizetési kötelezettséget, majd megadhatná, hogy a befizetést mely tartozásokra számolja el az adóhatóság. A korábban elfogadott szabályok ezt az elszámolást az adózó felosztási nyilatkozatához kötötték volna, vagyis egyszerűbbé és átláthatóbbá tették volna a többféle NAV-tartozás egyidejű rendezését.

A törvény másik része viszont már szeptember 27-től érdemi változást hoz a fogyasztóvédelemben, mert

eltörli azt a korábban elfogadott átmeneti szabályt, amely csak a szeptember 27. után gyártott termékekre alkalmazta volna az új, szigorúbb környezetvédelmi állításokra vonatkozó előírásokat.

Az uniós szabályok alapján többek között szigorúbban kell igazolni a „zöld”, „környezetbarát” vagy jövőbeli klímateljesítményre vonatkozó állításokat, és részletes, ellenőrizhető vállalások nélkül ezek megtévesztő kereskedelmi gyakorlatnak minősülhetnek. Az eredeti magyar szabály még megóvta volna a már legyártott készleteket az új követelményektől, a mostani módosítás azonban ezt a kivételt kiveszi a törvényből, így szeptember 27-től a forgalomban lévő régebbi termékek kommunikációjánál is figyelembe kell venni az új előírásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Meglépi a kormány: hatalmas új program indul Magyarországon, közel kétmillió embert érint a változás

Döntött a Magyar Péter vezette kormány: fifikásan költhetnek el óriási összegeket Trump nyomására

Mészáros és Szíjj László jogi levelet írt a kormánynak, Vitézy szerint erőltett jogászkodás és erőtlen fenyegetőzés

Tisza-kormány: tízmilliárdos gyanús szerződések és méregdrága építkezések ügyében lépett a kabinet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A benzinársapkánál minden jobb

HOLD After Hours Balásy Zsolttal, Szabó Balázzsal és Pekár Dáviddal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple P

RSM Blog

Vagyonadó 2026-2027 Magyarországon

A vagyonadó 2027-es magyarországi bevezetésének előkészítése megkezdődött, a részletszabályok azonban jelenleg még nem ismertek. Az elképzelések alapján az új adónem a jelentős magánvag

Kasza Elliott-tal

Leggett & Platt - itt a vége

Augusztus 26-án lezárta a Somnigroup (SGI) a Leggett &amp; Platt (LEG) felvásárlását.Leggett &amp; Platt shareholders received 0.1455 shares of Somnigroup common stock in exchange for each share of L

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

A pénzkeresés alkímiája

Az alkimisták az ólmot akarták arannyá változtatni. Az előadás bemutatja, hogyan próbálják a „tőzsdei alkimisták” a befektetéseiket a lehető legértékesebbé tenni.

Fórum

Konferencia ajánló

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride

2026. szeptember 20.

Property Investment Forum 2026

2026. szeptember 22.

Future of Finance 2026

2026. szeptember 23.

Szeged - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. szeptember 29.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe teszik a pénzüket a magyar milliárdosok? Most elmondják, hogyan fektetnek be
Két évtizede nem látott lépésre készül Baka András - Történelmet írhat, ha a Tisza Párt hagyja
A kormány felszámolja Mészáros Lőrinc és Szíjj László gigantikus közbeszerzését, a magyar sporthoz is hozzányúlnak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility