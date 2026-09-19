Időjárás: berúgta az ajtót az ősz, de gyorsan el is megy

Bár az előző hidegfronthoz kapcsolódó, gyenge csapadék tegnap reggelre elhagyta a keleti határvidéket, és napközben még kellemes, 23 és 27 fok közötti, napos időt élvezhettünk, az éjszaka már meghozta a változást.

Nyugat felől vastagabb felhőzet húzódott a térség fölé, amelyből helyenként kisebb eső is kialakult.

Eközben a keleti országrészben már a hűvösebb, párásabb levegő dominált. "Az északkeleti, keleti megyékben hamisítatlan, őszies reggelre ébredhettek az ott élők, köddel és rétegfelhőzettel" – jelezte a HungaroMet a hirtelen jött időjárás-változást.

A lehűlés mértékét jól mutatja, hogy a reggeli órákra az ország nagy részén mindössze 6 és 15 fok közé hűlt le a levegő, a fagyérzékenységéről ismert Zabarban pedig a 4 fokot sem érte el a hőmérséklet.

A Met.hu előrejelzése szerint általában napos idő várható szombaton, de a nap első felében lehetnek időszakosan felhős területek, amiből a Dél-Dunántúlon néhol eső, zápor is kialakulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 24 és 29, késő este 16, 22 fok között alakul.

Míg este túlnyomóan derült vagy fátyolfelhős lesz az ég, de a Dél-Dunántúlon lehetnek felhősebb tájak. Csapadék nem valószínű és szélre sincs kilátás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

Vasárnap is többnyire napos időre van kilátás, majd délutántól északnyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, ami lassan meg is vastagszik. Csapadék nem lesz. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26, 30 fok között alakul.

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