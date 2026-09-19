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Kármán András több ország pénzügyminisztereivel tárgyalt – elárulta, mi a terv
Gazdaság

Kármán András több ország pénzügyminisztereivel tárgyalt – elárulta, mi a terv

Portfolio
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Kármán András pénzügyminiszter a dublini ECOFIN-találkozón cseh, lengyel és horvát kollégájával tárgyalt a közös gazdasági kihívásokról és az együttműködés újjáépítéséről. A tárcavezető szerint a kormányváltásnak köszönhetően Magyarország ismét aktív részese lett Európa gazdasági vérkeringésének. Kármán hangsúlyozta, hogy az elmúlt másfél évtized hibás döntései utáni elszigetelődést követően az ország alapvető érdeke a szorosabb regionális partnerség helyreállítása.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
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Magyarország a kormányváltást követően újra bekapcsolódott a regionális és európai gazdasági együttműködésbe – írta Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-bejegyzésében. A tárcavezető a dublini ECOFIN-találkozón a cseh, lengyel és horvát kollégájával tárgyalt a közös kihívásokról és a partnerség újjáépítéséről.

A Gazdasági és Pénzügyi Tanács (ECOFIN) dublini ülése a miniszteri szintű egyeztetéseken túl kiemelt diplomáciai fórumként is szolgált. A pénzügyminiszter beszámolója szerint a kormányváltásnak köszönhetően Magyarország ismét aktív részese lett a térség és Európa gazdasági vérkeringésének.

A diplomáciai kapcsolatok mellett szoros gazdasági szálak is egymáshoz kötnek minket szomszédainkkal és a kontinens többi országával

– mutatott rá bejegyzésében Kármán András.

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A dublini eseményen a miniszter kétoldalú megbeszéléseket folytatott a cseh, a lengyel és a horvát pénzügyminiszterrel. A tárgyalások során áttekintették a térség előtt álló közös gazdasági kihívásokat, a lehetséges megoldásokat, valamint a legfontosabb együttműködési területeket és a működő szakpolitikai gyakorlatokat. Kármán András utalt arra is, hogy az elmúlt másfél évtized hibás döntései után Magyarországnak alapvető érdeke a szorosabb regionális kohézió.

Hosszú elszigetelődés után most újra partnerséget építünk

– hangsúlyozta a tárcavezető, kiemelve a nemzetközi kapcsolatok helyreállításának fontosságát.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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